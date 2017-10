Annaba en toute securite

Par Wahida BAHRI -

Plaçant la sécurité des personnes et des biens en ligne de mire, les services de police de Annaba ont donné un nouveau souffle au tourisme.

En effet, placée sous le signe d'une saison estivale par excellence, la wilaya de Annaba vient de gagner un pas en avant, en matière de sécurité et de sérénité. Situation constatée par un état de fait, imposé par la détermination des acteurs en charge d'assurer la quiétude des Annabis et de leurs hôtes. En témoignent les chiffres des activités des différents services de la sûreté de wilaya de Annaba. Durant l'été et la rentrée scolaire. Outre le plan spécial été, c'est la sécurité du citoyen qui est la préoccupation quotidienne pour ce secteur sécuritaire. Ce dernier qui, ne lésinant pas sur les moyens humains et matériels, a manifesté une nette détermination à redorer le blason d'or de la wilaya de Annaba, en luttant contre la criminalité sous toutes ses formes. «La protection du citoyen et de ses biens est notre mission première», a fait savoir, le commissaire de la Bmpj, Yazid Boubekri, lors d'un point de presse animé au siège de la sûreté de wilaya au courant de cette semaine. Une rencontre durant laquelle, les chiffres présentés ont fait ressortir une forte baisse de la criminalité, comme il a été relevé par l'orateur. Cette baisse s'explique essentiellement par le déploiement des forces de police au niveau des points noirs recensés à travers les différentes communes de la wilaya, particulièrement le chef-lieu de la ville. «La sécurisation des personnes et de leurs biens n'est pas un travail périodique ou conjoncturel. C'est un travail permanent pour nos services, mais à un degré plus, durant l'été, où, Annaba a enregistré 363 320 estivants et 1 520 touristes étrangers, dont les fiches de renseignements nous ont été envoyées par les hôtels», a expliqué l'interlocuteur. «La présence dissuasive et sécurisante de nos éléments, pour les citoyens, l'éradication définitive du commerce informel au centre-ville et le rôle des caméras de télésurveillance, sont les premiers facteurs dans cette baisse de la criminalité constatée par tous», devait-il préciser. En effet, c'est le cas de le dire, l'éradication du commerce informel, notamment au centre-ville, l'impact de la baisse de la criminalité est bien visible. En l'absence de lieux pour se fondre dans la foule, les malfaiteurs ne peuvent commettre leurs méfaits, vols et agressions entre autres. Ainsi, la sécurisation des personnes et des biens à travers la wilaya de Annaba est une constante que la sûreté de wilaya de Annaba prend à coeur. Ce qui explique les chiffres présentés, justifiant les différentes missions menées par tous les services de police, couvrant les 12 communes de la wilaya de Annaba. Dans ce sens, il est fait état depuis le 1er juin et jusqu'au 7 septembre, de la mobilisation et la répartition de 700 éléments de sécurité. Le renforcement de l'effectif a permis plus de sécurisation du Front de mer, des camps de vacances, des aires de détente et des soirées estivales. Pour ce volet, il a été enregistré 15 cas d'agressions impliquant 10 personnes dont neuf ont été présentées et placées sous mandat de dépôt. L'atteinte aux biens a impliqué 17 individus, dont 15 ont été placés sous mandat de dépôt, après présentation par-devant le juge. Aussi, il a été, enregistré huit infractions commises par les usagers de Jet-Ski. S'agissant de la circulation routière, il a été fait état durant cet exercice de 118 accidents de la circulation, occasionnant 161 blessés et huit morts. Pour lutter contre ce phénomène, la sûreté de wilaya de Annaba n'a cessé d'intensifier les programmes de sensibilisation avec 249 opérations, impliquant notamment la radio locale de Annaba. Aussi, la multiplication des actions de vérification, a fait état de 1 793 points de contrôle, aboutissant au retrait de 1 849 permis de conduire, 5 183 amendes, 610 délits et 63 mises en fourrière.