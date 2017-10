CLASSÉ EN BAS DE LISTE DE CANDIDATURE Le maire sortant de Berrahal tente de se suicider

Par Wahida BAHRI -

Décidément, rien ne va plus au sein du vieux parti à Annaba. Après le mouvement de contestation, c'est le suicide, pour manifester son ras-le-bol des agissements suspects dans les coulisses du FLN.

Le P/APC sortant de la commune de Berrahal, Nacer Ben Ali, a tenté hier, de se suicider par immolation, pour avoir été placé en bas de liste de candidature, établie par la commission de wilaya, pour les échéances du 23 novembre prochain. Mieux encore, l'ex-maire de Berrahal, convaincu de la manipulation de ladite commission, par les forces influentes au sein du FLN, a, décidé de quitter le vieux parti afin de rallier les rangs du Front national démocratique (FND). Le candidat d'obédience FLN et fils de chahid, s'est rendu au siège de la wilaya de Annaba, pour demander le retrait de son dossier de candidature au sein du vieux parti à Annaba. Sous l'emprise de la colère, notamment après le refus de sa demande, l'ex-maire a menacé de s'immoler, refusant tout dialogue. Bien que les moult tentatives de le convaincre de revenir sur sa décision, aient pris trop de temps, la raison a fini par avoir le dessus, mettant en échec un acte qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses, tant pour la famille du jeune homme, mais surtout pour la crédibilité du FLN, déjà mis à l'index. Par ailleurs, il est noté que Nacer Benali, candidat marginalisé par son parti d'obédience, est connu, depuis son jeune âge, pour son militantisme au sein de cette formation politique, mais surtout jouit d'une large popularité au sein de sa commune, Berrahal en l'occurrence. Une circonscription où le P/APC sortant a exercé un mandat des plus performants, en matière de développement à tous les niveaux. Par ailleurs et à l'effet de dénoncer la manipulation frauduleuse, Nacer Benali interpelle le président de la République et président du FLN, d'ouvrir une enquête sur certaines personnes portées sur les listes de candidature du parti, avant qu'il ne soit trop tard.