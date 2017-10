CANDIDAT AU PASSÉ Scandale à l'ANR

Par Ikram GHIOUA -

Alors que le RND a procédé à l'annulation de deux candidatures pour les prochaines élections locales à El Khroub, après avoir découvert leur passé douteux, à l'Alliance nationale républicaine (ANR), on crie au scandale. Les militants de ce parti ont présenté des documents prouvant la tromperie flagrante et complice de la représentante de la formation dont la démarche douteuse a été soutenue par un élu adhérent au même parti. Les deux mis en cause ont, sans la consultation des candidats et des militants rempli des formulaires, déjà légalisés portant le cachet, ce qui est contraire à la loi numéro 10-16 du 25/8/2016 relative aux élections. Les formulaires dont L'Expression détient une copie seront remis à l'insu des candidats qui se sont présentés aux élections le 24/8/2017 à 23 heures 30 devant les instances compétentes. D'aucuns des candidats devant lui-même remplir ces formulaires n'ont été consultés. La représentante a agi comme bon lui semblait après s'être procurée des formulaires signés à blanc. 34 candidats sont victimes de cette fraude lesquels ont tenu à dénoncer ces pratiques malsaines en fournissant les pièces nécessaires aux organes de presse.