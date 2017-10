MEDICONSTANTINE Une édition qui s'affirme

Il n'est un secret pour personne, le marché national connaît une forte évolution du fait de l'accroissement des besoins sanitaires accompagnant la croissance démographique, Les espaces nationaux et internationaux qui se multiplient au niveau des grandes villes du pays permettent de mesurer le degré de cet intérêt porté par les professionnels lesquels restent à l'écoute des nouvelles technologies en matière d'équipements et de matériel médical qui puissent répondre aux exigences de la médecine moderne. Le salon Mediconstantine qui a été clôturé ce samedi par la représentante de la DSP de Constantine, a eu le mérite de réunir durant quatre journées des opérateurs venus de plusieurs wilayas, représentants des laboratoires et marques européennes, américaines et asiatiques. Clôturé ce samedi 7 octobre après une exposition qui s'est déroulée du 2 au 7 octobre à l'hôtel Marriott, l'organisateur, RH.International Communication, a tenu à rappeler que cette seconde édition a bénéficié du parrainage du wali et du concours de la DSP qui n'a ménagé aucun effort pour permettre aux professionnels du secteur sanitaire d'aller à la rencontre des opérateurs venus avec un nouvel équipement notamment les appareils dernier-nés de la technologie de pointe appliquée au matériel radiologique: scanners de dernière génération, imagerie par résonance magnétique (IRM), échographies, ainsi que le set de celliochirurgie. Lors de la réunion bilan animée par le directeur général de RH.International Communication en présence de la représentante de la DCP, il a été annoncé que cette édition s'est amplement démarquée de la précédente puisque le nombre d'exposants a augmenté et l'afflux des visiteurs s'est fait sensiblement remarquer sur les espaces de cette exposition.

Il reste cependant, selon quelques exposants que leurs objectifs n'ont pas été atteints du fait que les professionnels concernés par le matériel destiné à leur exercice ne se sont pas bousculés au portillon, alors que ce matériel médical, est demandé par les cabinets et cliniques d'autant plus qu'il ne cesse de faire l'objet d'une vive concurrence à travers le monde développé, une exigence stimulée par l'exigence d'une médecine efficace. C'est justement l'objet recherché par RH. International Communication, organisateur de cette deuxième édition, faire de cette wilaya le carrefour international des équipements et du matériel médical. Cette idée née de l'organisateur RH. International Communication est vite reprise par la majorité des opérateurs présents à ce second rendez-vous.