EN RAISON DE TRAVAUX AU BARRAGE DE TAKSEBT Tizi Ouzou privée d'eau mardi

Par Kamel BOUDJADI -

C'est pratiquement toute la wilaya de Tizi Ouzou qui sera privée d'eau durant toute la journée de demain. Selon un communiqué émanant de la direction de l'Algérienne des eaux, cette interruption sera causée par des travaux programmés par l'Anbt (Agence nationale des barrages), au niveau du barrage de Taksebt. L'alimentation en eau potable à partir de ce système sera donc interrompu demain dans les communes de Tizi Rached-Irdjen-Larbaâ Nath Irathen-Mekla-Aït Aïssa Mimoun-Timizart-Sidi Mansour-Freha-Azazga située sur le couloir TFA, Ouaguenoun-Boudjima-Tigzirt-Iflissen-Aghribs, Azeffoun et Akerrou située dans le couloir Nord et Tizi Ouzou-Draâ Ben Kheda-Tadmaït et Béni Douala-Béni Aïssi, Maâtkas et Boumerdès pour le couloir Sud-Ouest. L'alimentation reprendra graduellement à partir de la soirée de la même journée.