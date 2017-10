VACCINATION DES ENFANTS CONTRE LA ROUGEOLE "On en saura bientôt plus"

Par Walid AÏT SAÏD -

Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le docteur Djamel Fourar, a indiqué hier que la Commission nationale chargée de la vaccination des enfants annoncera dans les tout prochains jours les détails relatifs au rappel rougeole-rubéole. La Commission nationale chargée de la vaccination des enfants est en passe d'étudier «le mode d'introduction du rappel rougeole-rubéole en milieu scolaire», a précisé le docteur Djamel Fourar en marge d'une conférence de presse animée sur la sensibilisation à la vaccination contre la grippe saisonnière. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire, destinée aux élèves âgés entre 6 et 14 ans et organisée chaque année en coordination avec les ministères de la Santé et de l'Education nationale, a connu durant la campagne organisée du 6 au 15 mars 2017, un refus de la part des parents d'élèves de faire vacciner leurs enfants. Cette vaccination s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rougeole, la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon le docteur Fourar, malgré le refus des parents d'élèves de faire vacciner leurs enfants, 1,5 million sur un total de 6,5 millions s'étaient fait vacciner.