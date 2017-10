GAID SALAH À PARTIR DE TAMANRASSET "Les ennemis ont échoué"

Par Ikram GHIOUA -

Il a tenu à réaffirmer le rôle de l'aspect historique et son influence positive dans le rehaussement du moral des troupes aux niveaux requis, indique le communiqué.

Effectuant une visite d'inspection et de travail à Tamanrasset au niveau de la 6e Région militaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a lancé un message vigoureux et direct aux instigateurs du terrorisme, usant d'un langage distinct ne manquant pas de souligner que l'Armée nationale populaire «sur les pas de ses fidèles fils, veillent à son unité, sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité, déterminés à triompher de ses ennemis, qui ont essuyé un grand échec dans leur projet d'employer le fléau du terrorisme au service de leurs desseins abjects et maléfiques, et d'en faire un autre moyen pour arriver à leurs fins ignobles et destructrices», d'où avait martelé le vice-ministre l'intérêt d' accorder «une très grande importance au suivi de la consolidation du corps de bataille de l'Armée nationale populaire et à la satisfaction des exigences lui permettant de rehausser son niveau de disponibilité, afin de garantir et de promouvoir les aptitudes opérationnelles et de combat de toutes ses formations et composantes au service de l'Algérie».

Cette visite précise un communiqué du ministère de la Défense nationale, entre dans la dynamique des visites périodiques sur le terrain, aux différentes Régions militaires, s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018 à travers toutes les Régions militaires. La même source ajoute qu'elle a été entamée «par l'inspection des unités mobilisées au niveau du Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar à l'extrême frontière sud du pays avant d'adresser ses messages aux producteurs du terrorisme et les entreprises du crime.

Le texte du vice-ministre ne manquera pas de réitérer l'importance que revêt cette rencontre qui vise à continuer la consolidation de l'Etat près des unités. Dans son intervention, l'hôte de la perle du Sud rappelle la profonde mission de l'Armée nationale populaire indiquant à qui veut le comprendre «partant de notre profonde conviction de la sensibilité de cette mission, qui incombe à l'Armée nationale populaire, de notre conscience, voire même notre application à l'impératif de son parfait accomplissement, le devoir nous appelle aujourd'hui, chacun dans ses fonctions, dans les limites de ses compétences et dans le domaine de ses responsabilités, à poursuivre, continuellement, méthodiquement et rationnellement, les efforts résolus et complémentaires que nous avions entamés, ces quelques dernières années, conformément à une stratégie étudiée et à une vision clairvoyante et avertie». En d'autres termes, le vice-ministre définit la mission de l'ANP.

Par ailleurs, il a tenu à réaffirmer le rôle de l'aspect historique et son influence positive dans le rehaussement du moral des troupes aux niveaux requis indique le communiqué. Dans ce contexte, le vice-ministre a aimé dire «nous continuons à insister sur l'importance de notre capital historique, car il est et il restera, pour l'Armée nationale populaire, un fondement auquel nous devons nous référer et une source inépuisable d'expériences, pleine d'enseignements à suivre, un exemple incontournable dans la persévérance de nos Forces armées à défendre la souveraineté de l'Algérie, la sauvegarde de sa sécurité et la préservation de ses acquis nationaux». Le général de corps d'armée s'adressant à l'assistance ajoute d'un ton ferme «tant que nous gardons foi en ces constants principes d'éthique, nous sommes d'une totale certitude et pleinement persuadés que le moyen le plus adéquat et la meilleure voie permettant aux éléments de l'Armée nationale populaire de puiser les facteurs de rehaussement de leur moral à de hauts niveaux, et leur garantit une tranquillité morale et une sérénité d'esprit, est leur sentiment individuel et collectif, voire leur conscience et leur fierté, d'être responsables, une responsabilité totale et permanente, du bon accomplissement de la sauvegarde de l'Algérie, complètement et continuellement, en tant que continuité naturelle d'une génération en or, prodige, ayant fait le serment et l'a honoré, s'est dévouée à libérer sa Patrie, l'Algérie, de l'une des plus abjectes des colonisations que l'humanité a eu à connaître».

Mais également «une génération qui a tenu son serment, avec fidélité et abnégation, après une Révolution de nature populaire, d'essence humaine et de dimensions et d'extensions internationales, ceux qui demeureront, pour vous et pour tous les fils d'Algérie, génération après une autre, un modèle parfait, une source d'admiration et un exemple à suivre en termes de nationalisme et de loyauté». A l'évidence, le vice-ministre se devait de rappeler, tout en soulignant que tels sont les éléments de réussite de la révolution que le peuple faisait face à un «ennemi cruel, raciste et inhumain».

Il évoquera en la circonstance «l'Algérie célèbre cette année le 63ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, cette prodigieuse Révolution qui a démontré, et qui continuera à prouver, que l'Algérie qui a vaincu ses ennemis d'hier, grâce à ses fidèles fils, saura toujours poursuivre sa voie de réussite et son chemin de triomphe, au moyen de ses fils». Le général de corps d'armée se devait de rendre hommage aux martyrs indiquant «nous nous devons, en cette honorable occasion, de nous incliner devant les âmes pures des chouhada, qui ont sacrifié de leurs sangs, pour l'indépendance de l'Algérie, et qui ont arraché de leurs sangs sa liberté et sa souveraineté, nous nous devons également de rendre hommage aux chouhada du devoir national qui ont tout aussi donné de leur sang pur pour l'Algérie et pour sa stabilité».