RAOUÏA À PROPOS DE LA DURÉE D'APPLICATION DE LA PLANCHE À BILLETS "Cinq ans c'est la moyenne"

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre des Finances a clairement déclaré que le gouvernement n'a pas opté pour une courte durée afin d'éviter toute lecture politique à la chose.

Il écarte tout calcul politique. Le gouvernement veut éviter toute polémique autour de ces décisions. En réponse à la question portant sur la durée du recours au financement non conventionnel qui est de cinq ans, le ministre des Finances a clairement déclaré que le gouvernement n'a pas opté pour une courte durée pour éviter toute lecture politique à la chose. «Si nous avions opté pour une durée plus courte, certains auraient donné une lecture politique à la chose», a-t-il affirmé, lors d'un point de presse organisé à l'APN, à l'issue de l'adoption du projet de loi sur la monnaie et le crédit qui autorise le recours au financement non conventionnel.

Une déclaration qui se veut un message clair à l'opposition, qui a vivement critiqué la démarche du gouvernement en lui reprochant d'avoir fait ses calculs pour le rendez-vous de la présidentielle de 2019. Le ministre estime que cette période permettra de retrouver l'équilibre budgétaire et relancer le développement économique. «Cinq ans c'est la moyenne», a-t-il affirmé en avançant à titre d'exemple les USA qui ont lancé le financement non conventionnel depuis 2008. Interpellé sur le montant qui sera tiré, le ministre n'a avancé aucun détail.

«Le montant n'est pas encore précisé du fait que l'année n'est pas encore terminée et pour 2018, on aura des prévisions», a-t-il dit, tout en expliquant que les 570 milliards de dinars constituent le déficit budgétaire de 2017. Pour l'année prochaine, Abderrahmane Raouïa, soutient que le gouvernement va prendre en compte les recettes et les ressources dont disposera l'Algérie pendant toute cette période.

«Le gouvernement apportera des ajustements au fur et à meure», a-t-il indiqué, tout en assurant le montant «ce sera limité pour éviter toute inflation».

L'hôte de l'APN a tenu à préciser que le gouvernement accorde une grande importance à l'inflation et suit de près l'évolution de la situation. Justifiant toujours le recours à ce moyen de financement, le ministre des Finances rassure que cet argent va servir à relancer les investissements des deux groupes publics, Sonelgaz et Sonatrach. «Cela permettra de réaliser une croissance plus forte et contribuera à absorber le chômage et l'inflation», a-t-il clarifié. Concernant les mesures structurelles qui accompagneront le financement non conventionnel, Abderrahmane Raouïa a annoncé qu'un décret présidentiel viendra prochainement expliquer les réformes structurelles. «Ce sont des réformes qui permettraient toujours d'avoir une croissance soutenue», a-t-il ajouté. Interrogé sur un déficit en matière de recouvrement fiscal, il a indiqué que depuis 2014 à ce jour le recouvrement de la fiscalité ordinaire représente annuellement plus de 10 à 11%, par rapport à ce qui est prévu par la loi de finances.

«Le plan de recouvrement de l'impôt est en bonne voie», a-t-il déclaré avant d'ajouter: «On espère une amélioration dans les prochaines années concernant le recouvrement fiscal.»