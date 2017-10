2,5 MILLIONS DE DOSES ONT ÉTÉ IMPORTÉS Le vaccin antigrippal disponible le 15 octobre

Par Walid AÏT SAÏD -

Le vaccin sera disponible à partir de dimanche prochain

Il est gratuit pour les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes ainsi que le personnel médical et paramédical. Alors pourquoi s'en priver?

L'hiver arrive, et sa...grippe aussi! On pense souvent que c'est bénin. Or, c'est une maladie grave, qui tue des dizaines, voire des centaines de personnes chaque année en Algérie. Surtout les grands malades, plus le risque de complications. Heureusement, il y a un vaccin!Cette année, le début de la campagne est fixé au 15 octobre prochain. C'est ce que fait savoir le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar. «Il sera disponible au niveau des établissements sanitaires et des pharmacies à partir de dimanche prochain», a fait savoir le même responsable lors d'une conférence de presse qu'il a animée, hier à Alger. Il a dans ce sens, insisté sur l'importance de la vaccination, notamment pour les catégories vulnérables dont les malades chroniques, les femmes enceintes et les enfants, annonçant l'importation par l'Institut Pasteur de 2,5 millions de doses, avec la possibilité d'introduire des doses supplémentaires en cas de besoin. Le ministère de la Santé a investi cette année davantage dans la communication et l'information sur l'importance du vaccin, à travers des campagnes de sensibilisation et des spots publicitaires télévisés et radiophoniques, outre des panneaux d'affichage dans les espaces publics, les établissements sanitaires et les transports publics, a indiqué le responsable. Les catégories les plus exposées au virus ont bénéficié de près de 1,3 million de doses durant l'année 2016-2017, précise-t-il. A partir du 18 octobre donc, il est recommandé aux personnes à risque de se faire vacciner contre la grippe. Et selon divers rapports, ils sont plus de 5 millions d'Algériens. L'OMS les invite à se faire «absolument vacciner» car ce vaccin peut leur sauver la vie. Surtout que ce vaccin est gratuit pour les malades chroniques, les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et le personnel médical et paramédical. Mais pas seulement, les experts estiment qu'une campagne de vaccination efficace contre la grippe saisonnière est celle qui couvre 70% de la population, et pas seulement les personnes vulnérables. Mais beaucoup d'Algériens sont «contre» les vaccins. Juste comme ça. Comme on est contre la pluie. Souvent, c'est parce qu'ils craignent les vaccins. Notamment des «complications». Ils croient aussi que les vaccins contre la grippe peuvent... donner la grippe. D'autres le pensent tout à fait inutile. Les spécialistes sont unanimes, les récalcitrants ont tous un peu tort. Il faut bien le dire, les vaccins en général, et contre la grippe en particulier, comptent parmi les traitements médicaux non seulement les plus efficaces, mais aussi les plus sécuritaires. Les réactions indésirables sont vraiment exceptionnelles et, en fait, beaucoup plus rares que pour beaucoup de traitements courants. Dans le cas du vaccin pour la grippe, les risques sont toujours minimes, alors que pour certains groupes à risque, les avantages sont clairs...