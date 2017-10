PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA Inauguration d'un nouveau tronçon de 10 km

Par Arezki SLIMANI -

Une bonne nouvelle pour les automobilistes béjaouis

Ce mégaprojet de 10.000 milliards de centimes a atteint un taux d'avancement de 52%. Il sera livré totalement en juin 2019.

Un tronçon de la pénétrante autoroutière de Béjaïa, reliant la ville d'Akbou et la commune de Seddouk, dans la localité de Takerietz est ouvert à la circulation depuis hier. Il a été inauguré par le ministère des Travaux publics et des Transports lors d'une visite d'inspection et de travail effectuée, hier, à Béjaïa. La livraison et l'ouverture à la circulation routière de ce tronçon interviennent dans le cadre de l'achèvement du projet de la pénétrante reliant le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest. Il s'agit d'un tronçon de 10 km qui vient s'ajouter aux 42 km déjà livrés et ouverts à la circulation, il y a quelques mois à partir d'Ahnif, point de jonction avec l'autoroute Est-Ouest jusqu'à Akbou. Ce tronçon revêt une importance majeure, de par ce qu'il induit comme fluidité de la circulation. Il permettra aux automobilistes et autres usagers d'éviter la localité d'Ighzer Amokrane, désengorgeant par la même, la Route nationale 26 qui connaît un intense trafic, notamment de poids lourds. Le secteur des travaux publics à Béjaïa, durement touché par la crise économique, a été au centre d'une visite d'inspection et de travail du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Au moins cinq grands projets, actuellement en cours de réalisation dans cette wilaya, ont été visités et inspectés. Les chantiers de la pénétrante autoroutière, de la modernisation de la route des gorges de Kherrata et du carrefour des Quatre-Chemins de Béjaïa, la gare maritime et son parking à étages, ainsi que la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures de base du port pétrolier. La pénétrante Béjaïa - Ahnif sera menée à bout. Au 3ème trimestre de l'année prochaine, un 3ème tronçon de 26 km entre Takerietz et El Kseur sera livré. Le projet sera remis dans sa totalité en juin 2019. Ce sont les assurances fournies hier, par Abdelghani Zaalane, mettant ainsi fin aux rumeurs selon lesquelles le projet prendra fin avec sa jonction avec la Route nationale 12 à El Kseur. Si le délai de réalisation est sérieusement compromis, il n'en demeure pas moins que les affirmations du ministre sont de nature à redonner espoir. Le retard touche également la route des gorges de Kherrata. La modernisation de cette route construite au XIXe siècle, devrait alléger la pression sur le tunnel de Kherrata. Le groupement algéro-turc Etrhb -Ozgün, chargé de la réalisation du chantier, a été instruit de livrer les parties achevées et d'accélérer la cadence des travaux. Le tunnel conçu en 1984 pour un trafic de 11.000 véhicules par jour, voit aujourd'hui défiler une moyenne de 35.000 véhicules. Autre projet inspecté hier, l'échangeur des Quatre-Chemins, situé à l'entrée de la ville de Béjaïa. Les travaux ont atteint 72% et le projet sera livré dans quelques mois. Celui-ci consiste en la réalisation d'un échangeur composé de cinq ouvrages d'art. Le projet de la gare maritime et son parking à étages avance bien, a constaté la délégation ministérielle. Il a atteint un taux d'avancement dépassant les 80%. Il en est de même pour la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures de base du port pétrolier. Bien que retardés, la plupart des projets structurants de la wilaya de Béjaïa seront maintenus et livrés concrètement, en dépit de la crise économique qui frappe le pays. Les enveloppes financières, souvent à l'origine des ralentissements, existent et seront débloquées. Ce qui permettra d'abord de poursuivre l'indemnisation des expropriés, mais également d'honorer les factures des entreprises réalisatrices.