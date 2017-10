LE MINISTRE DE L'ENERGIE, HIER, À TIZI OUZOU Plusieurs villages raccordés au gaz de ville

Par Kamel BOUDJADI -

Mise en service du gaz de ville au profit de 401 foyers des villages Aït Rabah et Mira

Le ministre de l'Energie et des Mines était hier en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou où il a procédé à la mise en service du gaz de ville au profit de plusieurs localités. La visite était aussi une occasion pour la presse locale de poser les questions à Mustapha Guitouni à propos des sujets qui agitent la scène nationale dans son secteur.

Sa tournée l'a donc mené vers Draâ Ben Khedda où il a reçu un exposé détaillé sur l'avancée des travaux du poste 60/30 KVA. A Fréha, le ministre a procédé à l'inauguration d'une cabine mobile d'une capacité de 20 mégawatts ainsi que la réhabilitation des installations du poste 60/30 KVA de la même commune. Guitouni a également procédé à la mise en service du gaz de ville au profit de 401 foyers habitant le village Aït Rabah et Mira. A Boudjima, le ministre a procédé à la mise en service de quatre centres d'électrification rurale au profit de 94 foyers dans les villages Laoudez et Issarajen. A Tizi Rached, Mustapha Guitouni a effectué une visite au centre enfûteur de Oued Aïssi ainsi que celui du carburant. Dans la même escale, l'hôte de la wilaya de Tizi Ouzou a inauguré le centre médical Naftal. La délégation ministérielle a également fait escale à Tirmitine où 519 foyers ont bénéficié de gaz de ville.

Lors de cette visite le ministre a répondu aux questions de la presse locale qui ont tourné essentiellement sur les questions liées à la scène nationale. Aussi, à la question sur l'exploitation du gaz de schiste, Mustapha Guitouni a réitéré l'engagement de l'Etat à ne jamais mettre la vie de ses citoyens en danger. Si l'Etat avait vu qu'il y avait un danger dans l'exploitation de ces gisements, jamais il n'aurait fait ce programme avait-il rappelé. Par contre, l'exploitation de cette niche est une nécessité car l'Algérie en a besoin. La visite de Mustapha Guitouni a également été l'occasion de rappeler que le taux d'électrification dans la wilaya de Tizi Ouzou a atteint un taux de 97% alors que le gaz de ville est à 70% de raccordement. Des taux qui indiquent que l'Etat fait de l'alimentation en gaz et en électricité des populations une priorité absolue.

A remarquer également que ces taux atteints dans la wilaya de Tizi Ouzou montrent que celle-ci est en pole position malgré les inconvénients rencontrés souvent sur le terrain. Des blocages tels que les oppositions retardent beaucoup de projets et parfois même contribuent à leur annulation. Souvent, les entreprises réalisatrices sont empêchées de travailler durant des mois à cause des oppositions de certains citoyens. Ce genre de pratiques fait perdre à l'Etat beaucoup d'argent et surtout beaucoup de temps aux populations.

Enfin, notons que les travaux d'électrification souffrent moins des oppositions que les chantiers de gaz de ville. L'installation des poteaux électriques posent moins de problèmes que les réseaux de gaz. Les oppositions contraignent les services concernés à suivre des tracés sinueux suivant ceux des routes avec les virages et les montées et descentes alors que des tracés droits auraient nécessité moins d'argent.