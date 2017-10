TIZI OUZOU 2 morts dans deux accidents de la route

Par Kamel BOUDJADI -

Deux morts ont été dénombrés hier dans deux accidents de la circulation à Tizi Ouzou. Le premier est survenu aux environs de 6h à Tadmaït, sur la RN12 reliant la wilaya à la capitale. Les éléments de la Protection civile de l'unité de Draâ Ben Khedda sont intervenus afin de porter secours et évacuer une personne heurtée par un véhicule. La victime, un passant non identifié âgé de 40 ans, a succombé à ses blessures sur place. Le conducteur du véhicule a été choqué et transféré à l'Epsp de Tadmaït.Le deuxième accident est survenu deux heures plus tard, soit à 8h à Aït Yahia Moussa dans la daïra de Aïn El Hammam. Un véhicule a dérapé avant de se retrouver au fond d'un ravin au lieudit Boushel. L'accident a fait un mort, un enfant âgé de quatre ans et un blessé, une femme de 34 ans rapidement transférée à l'hôpital de Aïn El Hammam.