AFFAIRE DU SCANDALE DE L'ADE DE KHENCHELA Reprise des auditions par le juge d'instruction

Par Wahida BAHRI -

Le juge d'instruction de la deuxième chambre, près le tribunal de la wilaya de Khenchela, a, après une semaine de suspension, repris, hier, l'audition des sept témoins, apprend-on de source juridique. Sont concernés par cette audition trois syndicalistes et quatre cadres de l'ADE de Khenchela, a fait savoir la même source. Selon les précisions apportées par les soins de cette dernière, il s'agit du plus grand scandale, jamais enregistré dans cette entreprise où sont impliqués le directeur de l'unité de l'ADE, le chef du service du personnel et l'adjoint du directeur, chargé de la sécurité et des biens publics de l'entreprise. L'affaire avait été mise à jour, suite à une plainte déposée en octobre de l'année écoulée, auprès du procureur de la République près le tribunal de la wilaya de Khenchela, par les sept témoins, nous précise-t-on. D'où, après vérification des données de la plainte et après la prise de mesures judiciaires à l'encontre des présumés impliqués, dont la mise en garde à vue en l'occurrence. Et après convocation des parties concernées, sur instruction du procureur général, près la cour de la même wilaya. Les charges qui pèsent sur les trois prévenus, consistent en: dilapidation de deniers publics, mauvaise gestion, faux et usage de faux. En attendant la phase décisive, relative à la définition des accusations devant être retenues à l'encontre des prévenus, selon la qualification du chef d'accusation, pour chacun des présumés mis en cause et selon sa responsabilité, les sept cadres de l'unité ADE de la wilaya de Khenchela, encourent les mesures suivantes: mise sous mandat de dépôt, contrôle judiciaire et liberté provisoire, en perspective d'un jugement par la cour criminelle. Le scandale remonte au mois d'octobre de l'année 2016, lorsque les sections syndicales des unités d'El Mahmel, Ouled Racheche et un grand nombre de chefs de centre, ainsi que des cadres de l'ADE de Khenchela, avaient envoyé à respectivement la direction régionale, la direction générale et au ministère des Ressources humaines, l'inspection du travail et le procureur de la République près le tribunal de Khenchela, des correspondances, soutenues de données, relevant les malversations dont la dilapidation de plus d'un milliard de centimes par le directeur de l'unité ADE. Dès lors, une enquête vient d'être engagée. La première par une commission dépêchée par la direction des ressources générales, relevant du ministère de tutelle et la seconde entreprise par la brigade économique et financière, près la sûreté de wilaya de Khenchela. Les enquêteurs des instances, ont respectivement relevé des anomalies et actes douteux, aboutissant au transfert du dossier devant les instances juridiques compétentes, juge d'instruction et chambre d'accusation en l'occurrence.