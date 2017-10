OR ET ARGENT SAISIS À L'AÉROPORT Contrebande aérienne à Constantine

Par Wahida BAHRI -

Plus d'un kilo d'or a été saisi par les services des douanes, à l'aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine, apprend-on de source douanière. Les même services ont également saisi un kilogramme d'argent, a rapporté la même source. Les saisies ont été opérées, lors de deux opérations séparées, la semaine écoulée, suite au contrôle des passagers en provenance de France pour la première et de Turquie pour la seconde, ont fait savoir les mêmes sources. Selon les précisions apportées par ces dernières, il s'agit pour le premier cas, d'une femme étrangère, âgée d'une trentaine d'années, qui tentait de faire introduire, frauduleusement 1 kilogramme d'or, non déclaré. Selon certaines indiscrétions, la mise en cause dans ce trafic, devait, soit faire écouler le précieux métal sur le marché informel de l'or, soit, le remettre à un contrebandier activant dans ce segment de fraude. Pour l'heure, rien n'a officiellement filtré sur les dessous de l'affaire. Néanmoins, un dossier judiciaire a été ouvert à l'encontre de la passagère, qui a été déférée par-devant le magistrat instructeur. Les mêmes mesures judiciaires et juridiques ont été prises à l'encontre du passager algérien. Le prévenu, en provenance de Turquie, avait dans ses bagages 1 kilogramme de métal blanc, l'argent en l'occurrence.