LE MINISTRE DU COMMERCE EXAMINE DES PROPOSITIONS AVEC DEUX ASSOCIATIONS Protection et sécurité du consommateur

Par Abdelkrim AMARNI -

La santé du consommateur passe avant tout

Un travail impératif de proximité et de sensibilisation.

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu en début de semaine les représentants de deux associations nationales de protection du consommateur avec lesquels il a examiné une série de propositions visant à élargir une coopération active en faveur de la sécurité alimentaire du consommateur, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux entretiens qui s'inscrivent dans le processus de rencontres de concertation avec les différents acteurs et professionnels du secteur du commerce, ont eu lieu entre le ministre et le président de l'Union nationale de protection du consommateur (Unpc), Harzelli Mahfoudh d'une part et le président de l'association «El Aman» pour la protection du consommateur, Hacen Manouar, indique le communiqué du ministère.

Les représentants de ces deux associations de défense du consommateur ont proposé «l'élargissement de la coopération et du partenariat avec le secteur du commerce en vue de protéger le consommateur et lui assurer la sécurité alimentaire». Ils ont appelé à cette occasion à davantage de rencontres de concertation et d'ateliers de formation. Ces consultations devraient offrir à ces associations de plus grandes opportunités dans leur travail de proximité et de sensibilisation. Le ministre a salué l'effort consenti par les différentes organisations et associations de protection du consommateur, dont une cinquantaine activent à travers le pays, qui «font désormais des propositions et oeuvrent pour la promotion du travail collectif».

Le premier responsable du secteur a invité ses hôtes et, à travers eux, les autres associations, à «persévérer dans l'effort au service de l'intérêt général, en s'intéressant aux moyens modernes de communication pour toucher le consommateur à travers les réseaux sociaux sans pour autant négliger l'action de proximité qui demeure essentielle», indique le communiqué citant le ministre.

Parmi les nombreuses associations de protection du consommateur algérien, on citera, l'Association algérienne pour la protection et l'orientation du consommateur et son environnement (Apoce), l'Association El Aman pour la protection du consommateur à la wilaya d'Alger, la Fédération algérienne des consommateurs (FAC)...sans pour autant ignorer les nombreux autres militants dans diverses wilayas pour défendre, protéger et assister le consommateur.

Il y a lieu de signaler que ces mêmes associations ne jouissent pas d'une «réelle» protection de l'Etat. Elles n'effectuent pas, non plus hélas, des enquêtes minutieuses sur le terrain pour notifier aux instances compétentes les résultats de leur travail, lequel devrait normalement être suivi par une action verbalisant les commerçants ou fabricants qui outrepassent la vérité des prix ou encore les normes prescrites de qualité des produits mis sur le marché. Leur date de péremption, leur composition, leur poids net et brut, leur valeur nutritive tout comme les recommandations de consommation pour certains atteints de maladies diverses, chroniques, notamment devraient obligatoirement paraître sur l'emballage du produit, ce qui n'est point le cas généralisé. Les résultats des enquêtes ainsi réalisées, notamment sur la qualité des produits, devraient normalement être transmis à différents laboratoires d'investigation publics ou privés. Mais ont-elles les moyens financiers de le faire? «That is the question.»