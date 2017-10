BEDOUI DEPUIS EL MENIA-GHARDAÏA "Les engagements du président seront tous tenus"

Par Notre envoyé spécial Madjid BERKANE -

La nouvelle loi de finances 2018 a prévu assez d'enveloppes budgétaires pour la poursuite de la réalisation du programme du président.

«Les engagements du président de la République seront tous tenus d'ici la fin du présent mandat et les acquis sociaux seront tous maintenus.» Ce sont là les assurances qu'a données hier, depuis la daïra d' El Menia, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui. Selon le ministre, l'Etat a pris toutes les précautions pour que ces engagements soient respectés. «La nouvelle loi de finances 2018 a prévu toutes les enveloppes budgétaires nécessaires pour la concrétisation des engagements du président et le maintien des acquis sociaux», a affirmé le ministre, précisant que ces recommandations sont celles du président de la République.

Enumérant certains projets qui seront réalisés en priorité, l'hôte d'El Menia a cité les projets de l'habitat, de raccordement à l'électricité et aux réseaux du gaz, l'alimentation en eau potable, et l'aménagement des routes. Et d'appeler ensuite les Algériens à rester confiants en l'Etat. S'adressant par ailleurs en particulier aux habitants des wilayas du Sud, le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'intérêt de l'Etat à l'égard de ces wilayas ne sera pas affaibli par la crise financière que traverse le pays.

Preuve en est, fera remarquer Bedoui, la relance du Fonds du Sud. «L'Etat a versé dans le cadre de la nouvelle loi de finances 2018 quelque 151 milliards de DA», a argué le ministre.

«Les habitants des wilayas du Sud n'ont maintenant qu'à se mettre au travail», s'est adressé Bedoui aux jeunes de la localité de Hassi El Gara. En inspectant en outre le projet de la station de traitement d'eau à Menia, le ministre de l'Intérieur a instruit les responsables locaux à utiliser désormais impérativement l'énergie solaire. «Je veux que cette instruction soit appliquée sans délai. Il est illogique qu'on continue à dépenser de l'argent dans les branchements électriques, alors que le soleil ne s'éclipse pas dans ces régions», a ajouté Bedoui.

Les infrastructures publiques(hôpitaux, universités, établissements scolaires, sont les premières qui devront voir l'introduction de l'énergie solaire. Visitant par la suite la ferme pilote de Hadj Mahmoud, l'invité des habitants de Menia, a tenu à réitérer l'engagement de l'État à soutenir les agriculteurs et les éleveurs dans leurs investissements. «Soyez rassurés, l'Etat ne vous abandonnera pas. Néanmoins en contrepartie, vous devez redoubler d'efforts et augmenter la production. Nous comptons énormément sur vous pour surpasser notre contexte économique difficile.»

Pour Nour-Eddine Bedoui le moment est venu pour les Algériens de travailler plus qu'ils ne parlent. «Nous avons encore un problème avec la valeur du travail. Notre travail manque encore de perfection et de persévérance», a déploré le ministre, en faisant observer que le taux de chômage de 9% dans la wilaya de Ghardaïa est très élevé par rapport aux potentialités de la wilaya. Le taux de chômage est élevé selon le wali de Ghardaïa, en raison du refus des jeunes de travailler dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture.

Pour le wali de Ghardaïa heureusement qu'il y a des migrants africains qui ont pris le relais. Réagissant aux propos du wali, le ministre, a dit que le dossier des migrants africains qui travaillent sera traité prochainement. «Nous sommes en train d'élaborer les mécanismes nécessaires pour permettre leur insertion dans le monde du travail de façon légale.» A noter que la visite de Bedoui va se poursuivre aujourd'hui dans le chef-lieu de la wilaya.