IL MOBILISE CETTE MANNE POUR LES 5 ANS À VENIR Djezzy met 1 milliard de dollars sur la table

Par Salim BENALIA -

Matthieu Galvani

A la question «qu'est-ce que je peux faire avec 1 DA», Djezzy répond par l'offre «Bayna».

Après avoir récemment mis à contribution 15 milliards de dinars pour les besoins de son développement en Algérie, Djezzy enchaîne cette fois avec pas moins de 100 milliards de dinars qu'il investit dans son réseau. Il s'engage ainsi avec un milliard de dollars pour les cinq prochaines années dans notre pays. C'est ce que vient d'annoncer M. Matthieu Galvani, directeur général de l'opérateur de téléphonie mobile, à la faveur de la présentation de l'inédite offre «Djezzy Bayna» qui permet une tarification par palier de cinq secondes, à raison de 1 DA le palier. «Cet investissement est une remarquable preuve de confiance de Djezzy dans l'avenir et une preuve du crédit que lui accordent les actionnaires qui consentent à lui attribuer cette importante manne financière», a déclaré Matthieu Galvani. «En mettant cette nouvelle offre sur le marché, nous voulons répondre aux attentes réelles des clients», a expliqué ce dernier qui a ajouté: «Nous voulons offrir le meilleur de la communication et au meilleur prix».

«Djezzy Bayna» vient ainsi répondre à un réel besoin et ce d'autant qu'une étude de l'opérateur révèle que 56% des appels durent moins de 30 secondes.

Les abonnés Djezzy ne sont donc plus obligés de payer systématiquement 5 DA pour un appel bref. Ils pourront, dorénavant moduler leur coût de communication de 1 DA les 5 secondes, 2 DA les 10 secondes etc...sans forcément aller à 5 DA. «Si les appels devaient s'éterniser l'utilisateur ne sera pas pour autant ruiné» rassure-t-on.

Nous sommes les seuls à offrir pareille tarification sur le marché!» affirme-t-on à Djezzy. En dépit de la démocratisation des smartphones et des avancées des technologies 3G et 4G, Djezzy est conscient que sur ses 16 millions d'abonnés actifs, 8 millions sont possesseurs d'anciens téléphones mobiles et donc utilisateurs exclusifs de la voix. Aussi, l'offre «Bayna» de Djezzy leur convient parfaitement. Ils pourront appeler davantage pour un coût moindre. Rappelons qu'à travers cette offre, Djezzy accorde à ses clients bien des avantages supplémentaires.

Aussi, pour 3 SMS envoyés durant un mois calendaire, le client recevra 10 SMS vers Djezzy valables 24h. Pour chaque 5 Mo consommés durant un mois, le client recevra 25 Mo valables 24h.

Aucune limite n'est prévue dans le nombre de bonus octroyé dans le mois calendaire. L'offre est accessible via le menu *707# et ouvre droit au forfait Datat incluant Amigo Jour, Speed 1 Jour, Speed heure (option jour et option nuit). L'opérateur leader en Algérie indique que cette offre permet également aux clients d'effectuer des rechargements Flexy à partir de 45 DA. Par ailleurs, les clients existants peuvent basculer vers cette offre en composant *720# en s'acquittant de la somme de 100 DA TTC. Les 70.000 points de vente Djezzy sont désormais informés de cette première.