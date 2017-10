SON DIRECTEUR DE FORMATION L'A ASSURÉ LUNDI Les étudiants porteurs de projets dans le viseur de l'Ansej

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) a émis la volonté de fiancer les étudiants porteurs de projets sérieux. Son directeur de formation, Si Ali Abdelkrim, a expliqué que cela se fera sur le long terme. Ainsi, une enveloppe d'un milliard de centimes sera dégagée par l' agence pour financer ces projets après l'aval des maisons de la sous-traitance et de l'entrepreneuriat, implantées au niveau des différentes universités. De sorte, qu'une fois le diplôme en poche, l'étudiant pourra sans perdre du temps, lancer son entreprise. Le même responsable a indiqué en outre en marge du Salon national de revalorisation des déchets industriels, que son agence a donné une attention particulière aux étudiants en fin de cycle. Et ce, à travers sa nouvelle stratégie qui consiste à les accompagner une fois sur le terrain. C'est justement pour cela, que l'Ansej travaille en coordination avec les maisons de sous-traitance qui se trouvent dans les universités que compte le pays. Elles sont par ailleurs chargées de recenser le nombre d'étudiants porteurs de projets pouvant être accompagnés et subventionnés, en se basant sur les résultats de concours qui seront organisés pour permettre de sélectionner les projets les plus aptes au financement. Si Ali Abdelkrim a également fait savoir que son agence poursuivra toutes les spécialités, à l'instar des filières techniques et de sciences de gestion. Affirmant dans ce sens, que les étudiants qui proposent des projets importants, pouvant être appliqués sur le terrain, se verront octroyer de grandes facilités. Tout ce qu'ils auront à faire c'est de remplir un formulaire par le biais d'Internet. Tandis qu'il a assuré que l'Ansej poursuivra sa mission portant sur la subvention des projets d'étudiants en fin de cycle, en leur offrant les ressources financières nécessaires pour les réaliser en bonne et due forme sur le terrain. Néanmoins, l'agence offrira une certaine priorité aux projets relatifs à la valorisation des déchets industriels, au vu des grands besoins des entreprises et des ateliers de matières qui peuvent être remplacées ou recyclées par des usines créées à cet effet. Par ailleurs, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a précisé que l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes prend en charge les entrepreneurs dont la tranche d'âge se situe entre 19 et 35 ans. Le plafond du montant total d'investissement dont ils bénéficieront sera donc fixé à un milliard de centimes. Pour ce qui est de la Caisse nationale d'assurance chômage, elle concernera les entrepreneurs sans emploi âgés entre 30 et 50 ans.

Reste à savoir si cette nouvelle stratégie initiée par l'Ansej sera appliquée dans les normes. Pour rappel, une annonce du même genre avait été faite par le passé, mais cela n'a pas été mis en oeuvre, malgré les promesses des autorités compétentes. L'université de Blida et l'Ansej avaient lancé, en avril 2015, «le club des entrepreneurs industriels de la Mitidja», lorsque le meilleur projet fut présenté par un groupe d'étudiants lauréats du concours, mais il s'est trouvé livré à lui-même, sans aucune prise en charge, contrairement à ce qui était prévu. Pourtant, la même agence continue d'encourager les universitaires dans le sens de la création d'entreprises. L'année dernière, l'université d'été de l'Ansej d'Alger-Centre, a tenu une rencontre pour expliquer entre autres, les démarches de création d'entreprise, les procédures bancaires et celles liées à l'inscription au registre du commerce qui ont été expliquées aux étudiants désireux de créer leur propre entreprise à la fin de leurs études universitaires.