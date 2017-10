11ÈME SALON INTERNATIONAL DE L'INDUSTRIE Lumière sur les entreprises qui innovent

Le potentiel de production de certaines entreprises publiques mérite d'être mis en valeur.

Les entreprises publiques du secteur industriel et manufacturier participant au 11e Salon professionnel international de l'industrie qui a ouvert ses portes hier au Palais des expositions de la Safex ont chacune mis en évidence sur leurs stands respectifs, leur potentiel de production et les performances qu'elles ont atteintes dans leur corps de métier «mais qui demande à être valorisé par des commandes régulières et importantes qui jusqu'ici, proviennent uniquement des donneurs d'ordre», nous ont-ils indiqué, lors de notre passage à leur stand.

Notons par ailleurs, que des responsables d'entreprise ont mis à profit la visite de Medjoubi Kheirou, directeur général du secteur public marchand auprès du ministère de l'Industrie et des Mines qui a inauguré officiellement le salon, pour lui expliquer sur quoi repose leur activité et dans la foulée lui ont exposé leur stratégie de développement.

Le DG lançant ici et là, des orientations non sans faire remarquer qu'ils doivent s'inscrire dans une dynamique de production de qualité: «Si vous voulez que vos unités de production continuent de travailler à un rythme soutenu nécessaire à la santé financière de votre entreprise», a-t- il souligné, lors de son passage dans les stands du Groupe de ciment Gica, de ACS (ex- Enava), de Manadjim El Djazaïr et du groupe Getex (cuir et textile)... Cela dit, il est intéressant de savoir que l'organisateur de ce salon, en l'occurrence la société Batimatec Expo, s'est encore montrée des plus professionnelles de par le niveau d'organisation de cette 11e édition et aussi par la diversité des secteurs industriels présents à ce rendez-vous. Et dans ce registre, lorganisateur a cherché «à mettre davantage en lumière les entreprises nationales qui innovent, mettent sur le marché des produits de qualité aux normes et aux standards internationaux, qui privilégient les partenariats et arrivent surtout à conquérir des marchés extérieurs, ce qui répond de manière judicieuse à l'ambition des pouvoirs publics de promouvoir de nouveaux pans de l'économe algérienne hors hydrocarbures», souligne un communiqué signé par le P-DG de Batimatec expo, Raouf Stiti.

Notons que cette 11ème édition du Salon Alger industrie qui va durer jusqu'au 13 octobre courant, regroupe 150 exposants dont 50 étrangers (France, Chine, Turquie et Tunisie. A savoir enfin qu'il sera organisé aujourd'hui à la salle Ali Maâchi en marge du salon, une journée d'étude avec pour thème: «Le partenariat industriel au centre de la stratégie de développement, cas des groupes industriels des ciments (Gica) et chimique (ACS)».



El Hasssen Smaïn:

chef de département du Développement et Intelligence économique auprès du groupe de ciment Gica.

«Notre groupe vise une production de 20 millions de tonnes/an (M à l'horizon 2020. Pour l'heure, nos 12 cimenteries produisent au total 12 MT/au registre de la stratégie de développement du groupe, une unité qui a connu une extension, tandis que deux autres vont la connaître prochainement. Pour le détail, l'extension de Aïn El Kebira est opérationnelle depuis mars 2017 et donc sa production est passée à 3MT, celle de Chlef va être réceptionnée au courant du 1er trimestre 2018 (4MT et enfin celle de Zahana prévue pour démarrer en 2020 (2MT).Toujours au registre du développement, le groupe Gica va construire deux nouvelles cimenteries: l'une à Béchar qui va produire 1MT et l'autre à Sigus dans la wilaya de Oum El Bouaghi avec une capacité de production de 2MT.»



Berrouta Mokdad:

directeur commercial auprès de la Société des mines de fer d'Algérie Somifer SPA

«Notre société approvisionne entre 400.000 et 500.000 tonnes de fer par an, toutes les cimenteries du pays, à savoir celles du groupe Gica, Lafarge, Biskra et enfin celle de Timoktel dans la daïra d'Aoulef (à 270 km de Adrar). Cet approvisionnement en fer des cimenteries se fait à partir de nos quatre gisements qui sont Amini (W.Sétif), Khanguet (W.Tébessa), Chaâbat El Belan (W. de Souk Ahras) et enfin Rouina (W.Aïn Defla).

Somerfa qui relève de Manal (Manadjim El Djazaïr) se développe pour augmenter sa production de fer dans le but d'honorer en qualité, en volume et dans les délais les commandes des cimenteries.»



Chadli Farid:

directeur central du développement auprès de l'Entreprise nationale de charpente et chaudronnerie (Encc)

«Dans le cadre de notre stratégie de développement, nous sommes en pourparlers pour conclure trois contrats de partenariat. Pour le détail, celui qui a avancé le plus, est celui avec l'Agence nationale des barrages et des grands transfert(Anbt) pour qu'elle dispose de bâches de dragage pour servir à désenvaser les barrages. Autre projet de partenariat qui va consister à fournir à la société américaine NOV, tous les équipements de forage, des équipements échangeurs de température pour les besoins d'exploitation de 100 puits. Mais le projet de partenariat le plus intéressant pour le pays, c'est celui qui va nous lier avec la société finlandaise Kamesteel, leader mondial dans la fabrication de centrale à béton fixe. Cette association va réduire le coût des importations de centrale du pays car avec notre contribution, nous allons réduire la facture et c'est d'autant d'un grand intérêt dans la mesure où les besoins nationaux en la matière se chiffre à 1000 centrales à béton à produire par an.»