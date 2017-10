AFFAIRE DES 81 KG DE COCAÏNE À ORAN Des peines de 15 ans de prison prononcées

Des peines de 15 ans de prison ferme ont été prononcées hier par le pôle pénal spécialisé, sis au tribunal d'Oran, à l'encontre de 16 détenus dans le cadre du procès de l'affaire des 81,095 kg de cocaïne. Huit autres accusés, en fuite, ont écopé de 20 ans de prison ferme par contumace et sept autres, sous contrôle judiciaire, ont été relaxés. L'affaire des 81,095 kg de cocaïne, découverts en pleine mer à proximité des îles Habibas (Oran), en instruction depuis plus de deux ans et demi et après deux reports successifs, a été jugée le 27 septembre dernier. La genèse de cette affaire remonte au 25 janvier 2015, lorsque les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Bouzedjar ont reçu un appel téléphonique de la part des gardes-côtes portant sur une quantité de 63 plaquettes de cocaïne découverte, la veille, par des pêcheurs en pleine mer. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette quantité de drogue dure, emballée dans trois sacs, a été trouvée par des pêcheurs au large du village côtier de Bouzedjar. L'enquête diligentée a permis de révéler d'autres mis en cause qui ont reconnu avoir vendu à un réseau marocain une grande quantité de la cocaïne détournée.