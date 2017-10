ÉLECTIONS LOCALES : BOUIRA trois dossiers rejetés

Par Abdenour MERZOUK -

la wilaya a enregistré 234 listes de candidatures

A peine les listes avalisées après l'expiration du délai des recours, le candidat FLN pour l'APC de Aïn Lahdjar, daïra de Aïn Bessem, a organisé un sit-in devant la mouhafadha de Bouira pour exiger sa réhabilitation.

Ce président sortant a vu sa liste refusée pour des motifs qu'il croit infondés. Il serait reproché, selon toute vraisemblance, à ce candidat à un second mandat d'avoir «agressé» l'équipe de la télévision El Bilad venue faire un reportage sur le carré des Martyrs de la localité. «Mais est-ce un argument pour rejeter une liste à l'élection?», s'interroge-t-on. Selon nos informations, la liste aurait été retirée par la direction centrale du FLN. La commission des recours a invalidé trois dossiers de candidatures. Concernant les autres postulants, la Drag de Bouira comme à l'accoutumée se confine dans un silence total. Il faut préciser que pour les communales du 23 novembre prochain, la wilaya a enregistré 234 listes de candidatures dont une liste indépendante pour l'APC de M'Chedallah. Pour l'Assemblée populaire de wilaya, 14 listes ont postulé au mandat. Pour les besoins du vote, la wilaya a ouvert 244 centres de vote qui géreront les 1071 bureaux. La révision des listes électorales commencée le 30 août dernier et clôturéee le 13 septembre a permis l'inscription de 11613 nouveaux électeurs portant le nombre global à 515.841 électeurs. La révision des listes a permis l'inscription de 1 489 électeurs ayant atteint l'âge de voter, c'est-à-dire 18 ans, 3682 changements de résidence et la radiation de 10366 personnes dont 2 073 pour cause de décès, 3281 pour double inscription intra wilaya et 1990 extra wilaya. Pour l'encadrement, 14.994 personnes seront réquisitionnées pour les besoins du 23 novembre prochain. Concernant les candidatures, 20 formations politiques et listes indépendantes participent au double suffrage pour le choix des exécutifs communaux et des 42 élus de l'Assemblée populaire de wilaya.