LA MARQUE ÉLARGIT SON RÉSEAU COMMERCIAL Thomson s'installe à Azazga

Par Salim BENALIA -

La marque d'électroménager Thomson, représentée en Algérie par Sacomi, vient de s'installer en plein coeur de la Kabylie, plus exactement à Azazga. Elle s'affiche, désormais, en grand dans cette ville située au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

La famille Terzi, à laquelle l'on reconnaît une longue tradition dans l'art du commerce, a la tâche de représenter Thomson dans cette ville qui sait marier son extension à son ancien cachet de cité coloniale. L'inauguration de cet espace de vente au détail a eu lieu récemment en présence du staff managerial de Sacomi, du maire de la ville d'Azazga et bien entendu du propriétaire de ce nouveau point commercial. L'on précise qu'avec cette nouvelle étape, les partenaires de la marque Thomson, symbole de sérieux et de qualité confirment l'engagement de la société Sacomi à aller de l'avant dans la promotion de son rôle de fabricant et de distributeur de premier plan des produits Thomson et à marquer de son empreinte son avancée et sa pénétration du marché en élargissant progressivement son réseau de représentation à tout le territoire national.

Largement ouverte sur la technologie et l'innovation dans les domaines qui sont les siens, à savoir l'informatique et l'électroménager, Sacomi, à travers ce nouveau point d'exposition et de vente offre un double gage à ses clients les plus exigeants; celui de la poursuite de l'extension de son réseau commercial et de l'effet direct que cet effort implique à travers la régulation du marché exprimé en termes de maîtrise des prix pratiqués, de disponibilité et de diversification et renouvellement de toute sa gamme de produits fabriqués et distribués. Cette volonté d'aller de l'avant dans la maîtrise des marchés est menée selon un plan préétabli et sagement mûri et mis en oeuvre. Il combine à la fois deux priorités, à savoir la pénétration la plus large possible du marché et l'amélioration du taux d'appétence pour ses produits, non seulement au niveau des grandes villes, mais aussi au niveau des zones les plus reculées, avec à la clé la possibilité de développer la vente par des facilités de paiement, notamment pour les produits made in Algérie, mode encouragé par les pouvoirs publics. Thomson s'adresse donc au client algérien soucieux d'acquérir dans les meilleures conditions et au meilleur prix des articles de qualité qui améliorent son confort au quotidien.