PLUS DE 100 MILLIONS DE CENTIMES SAISIS ENTRE JIJEL, BATNA ET ALGER Pas de répit pour les faussaires

Par Wahida BAHRI -

Les investigations ont donné lieu à la découverte de 70 millions de centimes de faux billets en coupures de 1000 DA

Plus d'une dizaine de personnes, dont une femme, ont été arrêtées dans le cadre de plusieurs enquêtes de la gendarmerie et de la police.

Un réseau de faussaires a été démantelé par la sûreté de wilaya de Jijel. Ce coup de filet est survenu suite aux informations parvenues auxdits services, faisant état d'un individu activant dans la falsification des billets de banque. Les investigations engagées ont abouti à la localisation et l'arrestation d'un membre du réseau au centre-ville de Jijel. Agé de 28 ans, le faussaire avait en sa possession, deux faux billets en coupures de 2000 DA, qu'il s'apprêtait à écouler sur le marché local.

L'interrogatoire subi par le prévenu a révélé l'implication d'un autre individu. Agé de 32 ans, ce dernier arrêté en plein centre-ville, avait sur lui cinq faux billets en coupures de 2000 DA. A la perquisition de son domicile, il a été découvert 75 autres faux billets en coupures de 2000 DA. La somme globale saisie a été estimée à 16 millions de centimes en faux billets.

Le réseau est composé de cinq personnes dont une femme. Hormis un complice se trouvant au moment de la mise sous presse en cavale, les quatre mis en cause ont été déférés par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal de Jijel, qui a retenu deux mandats de dépôt et deux mises sous contrôle judiciaire, alors qu'un mandat de recherche et d'amener a été émis à l'encontre du cinquième. De leur côté, les éléments de la gendarmerie de Merouana, relevant du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Batna ont mis fin aux activités d'un réseau de faussaires, composé de trois individus. Le plan sécuritaire mis en place par la gendarmerie a permis d'appréhender, au niveau du lieudit Mechtat El Ghienne, le suspect accompagné d'un autre complice. Les investigations ont donné lieu à la découverte de 70 millions de centimes de faux billets en coupures de 1000 DA. Lors de l'interrogatoire, les mis en cause ont dévoilé l'identité du chef du réseau. Ce dernier arrêté à Oued Elma, il a été découvert en son domicile, un important matériel servant à la falsification des billets de banque. Agés entre 28 et 31 ans, les prévenus ont été soumis aux mesures judiciaires d'usage et placés sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs et falsification de billets de banque. Dans la capitale, plus exactement à Oued Koreich, (Basse Casbah), les services de police judiciaire ont arrêté trois individus en possession de faux billets d'une valeur de 15 millions de centimes et 80 g de cannabis. La brigade mobile de la police judiciaire, qui a effectué les arrestations, a pris en filature les trois suspects dont deux à bord d'un véhicule alors que le conducteur était en train de compter une somme d'argent de 15 millions de centimes en faux billets en plus d'une autre somme de 7,5 millions de centimes en faux billets en possession de son acolyte. Le troisième individu était en possession d'une plaquette de cannabis de 80 g et d'une somme de 17.500 DA en faux billets, indique un communiqué de la Sûreté nationale. A Merwana, dans la wilaya de Batna, la brigade de la Gendarmerie nationale a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la falsification de billets de banque et la saisie d'une somme de 700.000 DA en coupures de 1000 DA, en sus de matériel d'impression. Cette même source a affirmé que cette opération a eu lieu le 7 octobre courant, aux environs de 10 heures du matin, au cours de laquelle trois individus faisant partie de ce réseau ont été arrêtés, suite à des informations faisant état de la possession du conducteur du véhicule de faux billets, dans la ville de Merouana. Plus à l'Ouest, à Mostaganem, dans la commune de Oued El Kheir un réseau spécialisé en falsification de monnaie nationale a été également démantelé. Les membres de ce réseau ont été appréhendés en fin de semaine dernière, sur la base d'informations parvenues aux services de la Gendarmerie nationale à Oued El Kheir, en possession d'un montant de 800.000 DA en faux billets.