AIN DEFLA 10 bombes détruites par l'ANP

Dix bombes de confection artisanale ont été détruites mercredi dernier à Aïn Defla par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a également saisi des outils de détonation artisanale et autres objets, a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche à Aïn Defla (1re Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire, a découvert et détruit le 11 octobre 2017, dix bombes de confection artisanale, des outils de détonation et d'autres objets», a précisé la même source.