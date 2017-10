L'AMBASSADEUR DE FRANCE À PROPOS DES PROBLÈMES DE VISAS "Ça sera réglé avant la fin de l'année"

Par Walid AÏT SAÏD -

L'épineux problème des rendez-vous de visas pour la France devrait être réglé d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a affirmé, jeudi dernier, l'ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt. «Le flux important de demandes nous pousse à aller de l'artisanal à l'industriel», a-t-il souligné pour justifier la situation actuelle. «Il ne faut pas oublier que durant mon premier passage à Alger, notre consulat délivrait 200 000 visas/an.Aujourd'hui, on en délivre plus de 410 000, d'où l'urgence de professionnaliser davantage notre travail pour tout ce qui concerne le volet visa afin d'arriver à offrir aux demandeurs algériens un meilleur service», a-t-il promis. Par ailleurs, le diplomate français a fait part de la volonté de son pays d'établir des partenariats avec les universités et grandes écoles, algériennes et d'ouvrir des Centres culturels français dans d'autres villes algériennes, en sus d'Alger, Annaba et Oran.