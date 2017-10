FACE AUX NOUVELLES MISSIONS DE L'EXECUTIF DE OUYAHIA Faut-il réaménager le gouvernement?

Par Saïd BOUCETTA -

Le Premier ministre

Le Premier ministre, qui a hérité d'une équipe confectionnée, loin des défis de l'heure, est dans l'obligation d'opérer quelques changements.

Le gouvernement s'achemine doucement, mais sûrement, vers la mise en oeuvre de son plan d'action, soutenu par le président de la République et voté par les deux chambres du Parlement. Les principaux instruments de l'action de l'Exécutif pour le prochain exercice, que sont l'amendement de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit et la loi de finances 2018, suivent leur processus et devraient, l'une comme l'autre, donner le couvert juridique et législatif à la démarche du gouvernement. La date butoir pour le démarrage de l'activité à proprement parler est fixée au 1er janvier prochain. Mais avant, il y a des chantiers à déblayer et des campagnes à mettre en place pour donner toutes les chances de réussite au plan d'action. Il y a, à ce propos, la loi sur les hydrocarbures qu'il va falloir amender pour attirer un maximum d'investisseurs dans un secteur qui peine à se développer ces dernières années. Il y a également l'obligation pour les membres du gouvernement d'affronter solidairement une situation qui sera quelque peu complexe, car en rapport avec l'exploitation du gaz de schiste.

Sur ces deux dossiers, d'ailleurs, très liés l'un à l'autre, l'équipe de Ouyahia n'a pas besoin d'attendre une quelconque échéance pour agir. Le temps presse et les stratégies doivent être bouclées et mises en branle le plus tôt possible. Des ressources futures tirées des hydrocarbures dépendront beaucoup de politiques publiques. Cela est une conviction pour le Premier ministre qui a choisi, symboliquement, de réserver sa première sortie sur le terrain à un port pétrolier, d'où il a annoncé l'exploitation du schiste et l'amendement de la loi sur les hydrocarbures.

Le décor est, pourrait-on dire, planté, les axes de travail arrêtés et les enjeux annoncés par Ahmed Ouyahia, à l'occasion de ces nombreuses prises de parole. Il reste cependant que l'équipe gouvernementale formée par son prédécesseur et qui a été quasiment reconduite, à l'exception de trois ministres «trop exposés», risque de faire tâche, pour certains portefeuilles. Comme pour l'industrie et le Commerce qui ont été remerciés d'entrée, il y a lieu de noter que quelques autres ministres de l'actuel gouvernement n'ont pas le profil de l'emploi.

Faut-il souligner, en effet, que quelques locataires de ministères «techniques» ont reçu des lettres de mission différentes. Dans le premier gouvernement de l'après- législatives, la relance de tous les projets gelés, l'exploitation du gaz de schiste, l'amendement de la loi sur les hydrocarbures et celui de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit, n'étaient pas sur les tablettes. Les choses ont considérablement évolué sur des thèmes centraux et transversaux. Le plan d'action du gouvernement, tel que piloté par Ouyahia, exige sensiblement plus de maîtrise de dossiers et un niveau de technicité tel que le profil des détenteurs de certains portefeuilles se doit d'être «pointu».

Le Premier ministre qui a hérité d'une équipe confectionnée, loin des défis de l'heure, n'est-il pas dans l'obligation d'opérer quelques changements pour s'assurer des conduites parfaites dans les dossiers les plus importants du plan d'action? La situation financière du pays et les objectifs que doit absolument atteindre l'Algérie sous peine de sombrer dans le chaos, suppose des hommes et des femmes réactifs à la tête de départements ministériels, pour prévenir toute dérive inflationniste ou autre gaspillage dommageable à l'économie nationale. Mieux, les ministres devront être plus que techniciens. Ils doivent faire montre d'esprit communicatif. Le président de la République, a, faut-il le rappeler, appelé l'Exécutif à adopter une communication dynamique pour sensibiliser les citoyens. Cela exige quelques compétences qui manquent à une équipe, dont certains membres, semblent à côté de leurs sujets. L'urgence de la situation ne pourra pas souffrir d'un amateurisme, susceptible de conduire à des résultats contraires à ceux escomptés par le plan d'action. C'est dire qu'un réaménagement de l'équipe gouvernementale relève de la logique de fonctionnement d'une équipe qui a besoin, plus que jamais, d'un maximum de cohésion.

Rompu à la gestion dans des circonstances difficiles et bénéficiant d'un soutien total de la majorité parlementaire comme du président de la République, Ahmed Ouyahia a la lourde mission de mener le bateau Algérie à bon port. Il doit veiller à ce que tous les membres de son équipe rament avec harmonie. Pour ce faire, il lui faut des ministères à compétences égales, les meilleurs du pays. L'actuel gouvernement ne répond pas à cette exigence.