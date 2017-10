VOLS DE VOITURES Un réseau tombe à Oran

Élargissant le front de leur bataille, les policiers ont, en un laps de temps record, décapité ledit réseau en neutralisant ses membres avant de les menotter.

C'est une guerre déclenchée contre les réseaux spécialisés dans les vols des voitures. En effet, quatre véhicules volés viennent d'être récupérés par les policiers de la brigade en charge de la lutte contre la criminalité. En lançant leur offensive, lesdits policiers ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le vol des voitures comprenant quatre individus, sévissant aussi bien dans la wilaya d'Oran que dans plusieurs autres villes. Les mis en cause ont été arrêtés et accusés de constitution de groupe de malfaiteurs, vol qualifié, falsification des plaques techniques de véhicules qu'ils volent et détention des outils leur permettant d'accomplir leur forfait, le vol. Une telle affaire n'est pas un simple fait divers si l'on prend en ligne de compte les différents rounds l'ayant marquée.

Tout a commencé lorsque les policiers ont, suite à une perquisition du domicile de la tête pensante du groupe, réussi à récupérer deux voitures enfouies dans l'habitation de ce dernier. Ayant élargi le front de leur bataille en consolidant leurs investigations, les mêmes policiers, agissant avec dextérité devant le professionnalisme desdits voleurs, ont, en un laps de temps record, décapité ledit réseau en neutralisant ses membres avant de les menotter et les conduire dans les locaux de leur institution pour enquête et leur remise dans les mains de la justice. Il s'agit de l'un des grands phénomènes qui prend des ascensions fulgurantes dans la wilaya d'Oran, tout comme un peu partout dans le reste du pays d'ailleurs, le vol des voitures de toutes les marques. Aussi, une telle affaire est l'une parmi tant d'autres vu le nombre de cas de vols traités par les policiers d'Oran et contre lequel tous les moyens humains et matériels sont mobilisés, dès que le larcin est signalé par la victime. Au début de l'année en cours, la police judiciaire d'Oran a réussi à démanteler un réseau national de vol de véhicules, et a pu récupérer 11 voitures volées. Après plus de deux mois d'enquête menée par les services de police, deux individus originaires d'Alger impliqués dans le vol de véhicules, ont été arrêtés. Les malfrats procédaient à la fabrication de clés des véhicules ciblés de trois marques précises et utilisaient aussi les boîtiers des mémoires de ces véhicules pour les faire démarrer. Ce réseau de vol et trafic international de véhicules a été démantelé à Aïn Témouchent après six mois d'enquête, et neuf voitures de luxe ont été récupérées, les voleurs falsifiaient des documents avec la complicité de fonctionnaires des administrations locales de plusieurs wilayas du pays.

Les malfrats de ce réseau écoulaient ces véhicules à des prix mirobolants au niveau des marchés de voitures de plusieurs wilayas du Centre, Ouest et de l'Est, en utilisant des manoeuvres frauduleuses. Un tel fait est-il devenu une activité banale? Rien n'indique le contraire malgré l'étau qui se resserre davantage autour des voleurs se spécialisant dans le vol des voitures.

En 2012, les services douaniers du port ont saisi 18 voitures toutes porteuses de fausses immatriculations et de faux numéros de série. Les véhicules en question appartenaient à des émigrants algériens vivant à l'étranger tandis que les saisies ont été opérées à la suite de contrôles menés dans le port dès l'accostage des bateaux en provenance d'Espagne et de France. «Les véhicules étaient destinés à la vente sur le marché local sous des fausses identifications», a-t-on indiqué. Un tel trafic de tout bord bat son plein tandis que les policiers et les douaniers affectés au port d'Oran ne chôment plus ces dernières années. S'agit-il de trafic international de voitures?

La question ne trouve pas de réponse vu le nombre important de saisies de véhicules suivies de plusieurs enquêtes ouvertes sur plusieurs fronts. Durant la même année, le contrôle rigoureux imposé au port a abouti à la saisie d'un autre lot de 26 voitures. Dans cette mainmise, les services douaniers, en collaboration directe avec les services de police des frontières, sont tombés, au cours de leurs différentes opérations sur des quantités de drogue, d'armes et de marchandises interdites d'importation, toutes dissimulées dans des voitures en provenance essentiellement de France et d'Espagne. Cela survient au moment où les éléments de la Gendarmerie nationale redoublent, pour leur part, de vigilance dans leurs opérations qu'ils mènent au niveau des barrages de contrôle.

Les barrages n'ont pas été sans résultats notables. La gendarmerie a, durant la même année, recensé et traité 48 affaires, toutes liées au vol de voitures de marques Hyundai, Chevrolet, Peugeot et Renault. Comme il a été mis fin à la cavale de la bande spécialisée dans le vol de voitures dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Le choix porté sur le vol de tels véhicules est essentiellement motivé par la facilité de leur écoulement sur le marché local ainsi que par la disponibilité de la pièce de rechange. Aussi, le vol de voitures est devenu un acte tout à fait banal dans plusieurs localités de l'Ouest du pays faute de vigilance de la part des gardiens de parkings illégaux.

Ces derniers s'évaporent dans la nature dès que les frais de stationnement sont engrangés laissant des dizaines de voitures livrées aux tournées des bandits spécialisés. Aussi, la majeure partie des parkings d'Oran sont illégalement gérés. A elle seule, la commission des transports de la commune considérée a recensé plus de 200 lieux de stationnement illégaux, tous exploités par des récidivistes et des dealers. Tout comme le commerce informel, les trottoirs d'Oran sont, à tour de rôle et quotidiennement, squattés, au su et au vu de tout le monde, par des dizaines de jeunes racketteurs, à coups de 50 DA les automobilistes en quête d'un lieu de stationnement.