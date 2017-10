BÉJAÏA Le RND sonne le rappel des troupes

Par Arezki SLIMANI -

Avec 50 listes, dont une à l'APW, le RND compte marquer une présence plus conséquente dans les assemblées locales de Béjaïa.

Le secrétaire général du bureau de Béjaïa du Rassemblement national démocratique (RND), Kamel Bouchoucha, a présidé, hier, à l'hôtel El Zéphir une assemblée générale regroupant les élus à l'APW ainsi que les têtes de liste du parti aux élections locales prévues le 23 novembre.

Plusieurs centaines de personnes ont pris part à ce rendez-vous qui intervient à la faveur de l'officialisation des listes électorales où le RND marque pour la première fois sa présence dans 49 communes et une liste à l'Assemblée populaire de wilaya. Introduit à Béjaïa par son ex-secrétaire général Omar Allilat, le RND n'a pas cessé depuis de conquérir le terrain à Béjaïa.

La réunion d'hier a été consacrée essentiellement aux éléments techniques ayant trait à la préparation de la campagne électorale. Il s'agit notamment des meetings, les sorties de proximité, les passages à la radio, les représentants du parti dans les bureaux de vote et l'affichage.

Le RND, qui marque pour la première fois une présence aussi importante en matière de candidature avec une cinquantaine de listes à travers la wilaya, ne veut rien laisser au hasard.

Le secrétaire général du bureau de wilaya et député du parti, assez chevronné en la matière avec une grande expérience, a brossé un tableau sur la participation du parti au scrutin sur fond d'instructions techniques, relevant au passage les recommandations du secrétaire général Ahmed Ouyahia quant à une campagne propre autant sur le plan de l'affichage que sur celui du discours qui doit être axé sur les programmes de développement proposés par les différentes listes. Ce rappel des troupes se veut un premier rendez-vous avant une autre assemblée générale qui réunira l'ensemble des candidats à travers le territoire de la wilaya. Pour cette fois-ci, il s'agit de l'option pour la stratégie électorale que le parti et ses candidats adopteront.

Ce prochain rendez-vous, qui regroupera également les responsables du parti à l'échelle des 52 communes, est jugé important de par ce qu'il peut permettre comme sensibilisation sur la méthodologie et la stratégie du parti de Ahmed Ouyahia, qui espère surtout peser électoralement dans une région où tous les pronostics sont possibles.

On le sait, le RND de Béjaïa se lance dans la bataille des locales pour d'abord confirmer sa montée spectaculaire enregistrée lors des législatives, notamment au niveau national, puis renforcer sa présence localement à Béjaïa où le parti est resté sur le même score de deux sièges au Parlement. Il pourra ainsi disputer le leadership au FLN, mais aussi se placer dans l'ancien fief du FFS et du RCD, partis avec lesquels le RND espère jouer au coude à coude.

Dans son intervention, le premier responsable du parti s'est abstenu d'aborder les questions internes mettant le cap sur le scrutin en axant son propos sur les préparatifs techniques et les recommandations du chef de file Ahmed Ouyahia sur fond d'un appel à la base militante à une large mobilisation pour affronter avec efficacité les futures élections locales.

L'échéance des locales est déjà à son lancement que le RND de Béjaïa s'échauffe pour une course dont il attend beaucoup. Présent avec six élus à l'APW et aux commandes de deux communes lors du précédent scrutin local de l'année 2012, le RND ne peut se permettre de procéder à autre chose si ce n'est l'amélioration de son score. C'est même son objectif principal en misant notamment à l'APW de Béjaïa, sur un élu sortant en la personne de Hocine Kerrouche, qui a fait ses preuves durant la mandature qui s'achève, avec une présence quasi permanente en sa qualité de vice-président de l'APW.