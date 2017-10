REPÉRÉS AUX ABORDS DE LA VILLE Trois terroristes traqués à Constantine

Par Ikram GHIOUA -

La ville a été quadrillée avec l'installation d'un dispositif sécuritaire autour des infrastructures des corps de sécurité, mais aussi des édifices étatiques et privés.

Constantine est de nouveau ciblée par les terroristes, les forces de sécurité ont pu, grâce à la bonne exploitation du renseignement, identifier au moins trois terroristes dont un certain Charouana, connu pour ses nombreux crimes. Ce terroriste dont plusieurs membres de la famille sont impliqués dans des actes criminels aurait été aperçu la semaine dernière au nord de Constantine avec deux autres terroristes. La mission qui leur a été confiée consiste à repérer des cibles et préparer des opérations de kidnapping, notamment contre les forces de la police qui sont sur le pied de guerre contre les terroristes. Cette menace quoiqu'elle ait été contenue avec l'installation d'un dispositif sécuritaire draconien, les forces de sécurité enchainent leurs investigations, place à la vigilance. La ville a été quadrillée avec l'installation d'un dispositif sécuritaire autour des infrastructures des corps de sécurité, mais aussi autour des édifices étatiques est privés. Ces mesures sont prises dans le cadre d'une stratégie de prévention, soulignent des sources très au fait de la conjoncture actuelle. Des mesures, les forces de sécurité en observent sur tout le territoire national. La menace la plus importante étant, bien sûr, celle des frontières. L'organisation terroriste appelée Daesh ou l'Etat islamique qui compte se stabiliser en Libye, constitue la véritable menace dans toute la région.

Le gouvernement libyen n'est nullement en mesure de prétendre se défendre contre une organisation qui a pris une partie du territoire libyen vers le Sud-Est.

Ce gouvernement n'est même pas reconnu par les tribus qui, elles sont capables de faire face aux terroristes de Daesh étant lourdement armées, d'où la nécessité comme annoncé dans l'une de nos éditions d'impliquer celles-là même dans les négociations devant aboutir à une solution du conflit libyen. La diplomatie algérienne n'a jamais manqué d'avertir, mais aussi d'appeler les parties en conflit à s'asseoir autour de la même table sans condition préalable pour trouver une solution. Celle-ci tarde à venir et c'est certainement le facteur étranger dans la région qui bloque l'évolution vers un règlement du problème aussi bien en Libye qu'au Mali aujourd'hui plus exposé à un recul vers une guerre civile.

Les forces de sécurité tous corps confondus poursuivent donc la lutte antiterroriste avec détermination. Les opérations de ratissage font partie d'une manière systématique de la stratégie des forces de sécurité. Ces actions sont menées sur la base de renseignements dont l'exploitation a toujours abouti à des résultats probants. C'est également la stratégie d'anticipation et de prévention appliquée par les forces de sécurité qui a permis à n'en pas douter de faire avorter des tentatives d'attentats et des actes subversifs.

Les derniers bilans communiqués par le ministère de la Défense nationale font état de la destruction de matériel destiné à la fabrication de bombes, de plusieurs abris pour terroristes, le démantèlement de réseaux de soutien, aussi bien au Centre du pays qu'à l'Est.