UN MARCHAND A ÉTÉ ARRÊTÉ AU CENTRE-VILLE DE TIZI OUZOU Il vendait de la poire colorée à la liposyne

Par Kamel BOUDJADI -

Les services de la police judiciaire de la 2ème division viennent de mettre un terme à l'activité subversive et dangereuse d'un marchand de poire ce week-end au centre-ville de Tizi Ouzou. Ce dernier mettait sur son fruit un colorant pour faire apparaître des signes de bonne qualité. La couleur rougeâtre était, selon un rapport de la police, de la liposyne, médicament utilisé pour l'amaigrissement. Pas très dangereux pour la santé, mais ses effets secondaires provoquent, selon des médecins, des troubles du métabolisme. La liposyne est un agent amaigrissant qui provoque la perte de l'appétit et dont les effets secondaires sont surtout la diarrhée et des nausées. Après son arrestation, le marchand a nié avoir eu vent de cette ficelle qui n'est vraisemblablement pas nouvelle et a indiqué qu'il a acheté le produit au marché de gros. 17 caisses seront saisies alors que le marchand indélicat a été présenté au parquet.