CONTREBANDE ARCHÉOLOGIQUE À EL TARF Des pièces de monnaie et une statuette saisies

Par Wahida BAHRI -

Plus de 500 pièces de monnaie d'ordre archéologique et une statuette, destinées à la contrebande, ont été saisies par les services de sécurité de la wilaya d'El Tarf, apprend-on de source sécuritaire.

L'opération était menée, la semaine écoulée, par les éléments de la Brigade de recherches et d'investigations (BRI) relevant de la sûreté de wilaya d'El Tarf.

C'est grâce à l'exploitation des informations en leur possession, sur une tentative de contrebande de pièces archéologiques par un individu de la wilaya de Tébessa, qu'ils sont parvenus à démanteler un réseau de contrebandiers activant à l'est du pays, selon les mêmes sources.

Arrêté, le mis en cause dans ce trafic transfrontalier a, lors de l'interrogatoire, dévoilé l'identité de ses complices. Au nombre de six les membres de ce réseau, âgés entre 20 et 30 ans, sont tous originaires de wilayas de l'Est, El Kala, Tébessa, Skikda et Annaba, nous précise-t-on. Les impliqués dans ce réseau criminel sont spécialisés dans, outre la contrebande des pièces archéologiques, également le trafic de drogue, a souligné la même source.

Cette dernière a fait savoir que la perquisition du domicile du chef du réseau, domicilié dans la wilaya de Tébessa, a permis la découverte et la saisie d'une statuette, deux autres pièces archéologiques et

61 cartouches de calibres 16 et 12.

La même mesure judiciaire a été opérée dans les domiciles des

autres acolytes, perquisition en l'occurrence où il a été découvert et saisi 550 pièces de monnaie remontant à l'ère romaine et 89 comprimés de psychotropes. Déférés par-devant le magistrat instructeur du tribunal d'El Kala, relevant de la cour d'El Tarf, les six prévenus ont, pour association de malfaiteurs, contrebande de pièces archéologiques, recel d'objets d'une valeur archéologique inestimable issus d'opérations de fouilles, de trafic de stupéfiants et détention d'hallucinogènes pour la consommation personnelle, ont été placés sous mandat de dépôt.