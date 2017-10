FAÇADE MARITIME EST DU PAYS Des harraga tunisiens interceptés à El Kala

Par Wahida BAHRI -

Cherchant refuge en Algérie, ils ont tenté de franchir illicitement les frontières maritimes algériennes.

Les éléments des gardes-côtes relevant de la direction régionale de Annaba, ont déjoué une tentative de franchissement frauduleuse des frontières maritimes Est du pays, apprend-on de source maritime. Cette dernière a fait savoir que l'opération est survenue la semaine dernière lorsque les gardes-côtes algériens ont intercepté quelque 27 embarcations, avec à leur bord des ressortissants tunisiens.

Au motif de cette déferlante, première du genre, du moins depuis les frontières maritimes, les pénibles conditions sociales qu'ils endurent dans leurs pays, selon les informations recueillies auprès de la même source, contactée par téléphone. Les précisions apportées font état de plusieurs dizaines de Tunisiens, des pêcheurs surtout, qui ont décidé de mettre le cap sur la rive maritime frontalière avec leur pays, la ville d'El Kala dans la wilaya d'El Tarf en l'occurrence.

Les harraga tunisiens, majoritairement des pécheurs, sont originaires pour la plupart, des villes frontalières à la zone Est du pays, Tabarka et Ouechtata entre autres, ont rapporté les mêmes sources. Reconduits aux postes des gardes-côtes, les clandestins ont mis en avant, lors de l'interrogatoire, les conditions sociales difficiles dans leur pays d'origine, la Tunisie en l'occurrence; de par la dégradation des conditions de vie et le pouvoir d'achat, occasionnés surtout par la hausse des prix des produits de première nécessité, le carburant notamment. Par ailleurs, et dans le cadre des prérogatives conférées aux éléments de ce corps paramilitaire, il a été procédé à la saisie des embarcations de pêche en soumettant leurs passagers à l'identification identitaire, suivie d'interrogatoire. Dans l'attente de l'aboutissement de l'enquête qui est toujours en cours, rien n'a filtré sur les dessous de cette déferlante de Tunisiens, qui, jusqu'à la mise sous presse, est qualifiée de simple acte d'immigration clandestine, accompli par des citoyens d'un pays voisin. En outre, bien qu'étant un acte isolé, il n'en demeure pas moins que les Tunisiens ont toujours demandé refuge en Algérie, notamment ceux habitant les villes frontalières de l'Est du pays. En témoignent les rassemblements des habitants des villes frontalières avec l'Algérie, ceux de la ville d'El Kef, à la frontière ouest du pays. En effet, demandant à se réfugier en Algérie, des milliers d'habitants de cette ville avaient, il y a quelques mois, observé un rassemblement devant le poste frontalier de Tébessa. Ironie du sort: au moment où des milliers d'Algériens bravent le danger de la Grande Bleue, à la recherche de meilleures conditions de vie, dans des capitales de l'outre-mer, les étrangers eux, demandent à vivre en Algérie. Nous en voulons pour preuve le nombre d'étrangers: Syriens, Africains, Turcs et même des Occidentaux. Aujourd'hui, voilà que les voisins tunisiens optent pour l'eldorado algérien. En fait, on ne peut mieux qualifier de rassurant, quant au climat socioéconomique des plus favorables...