ELECTIONS LOCALES: LISTES ÉLECTORALES, FRONDE AU NIVEAU DE LA BASE, REPORT DU COMITÉ CENTRAL Ould Abbès s'expliquera cette semaine

A travers cette sortie, le secrétaire général va tenter d'apaiser les esprits et mettre fin à la grogne qui secoue la base.

Le secrétaire général du FLN crève enfin l'abcès. Djamel Ould Abbès animera une conférence de presse au courant de cette semaine, probablement ce mardi, pour s'exprimer sur l'opération de préparation des élections locales, marquée par des troubles et des dépassements sans précédent. Cette sortie médiatique, attendue depuis longtemps, est la première du genre depuis la rentrée politique pour le responsable du parti majoritaire. A l'ordre du jour, faire le point sur l'opération électorale. «Lors de cette conférence, le secrétaire général va donner le bilan de l'opération électorale et le nombre des listes électorales déposées à travers les 1541 communes», a affirmé un membre du bureau politique.

Ould Abbès sera appelé à s'expliquer sur tous les dépassements qui ont émaillé l'opération de confection des listes de candidatures au niveau de toutes les wilayas. Un test qui est loin d'être un exercice facile pour le vice-président du Sénat vu l'étendue de la crise. Confrontation, cafouillage, achat des voix ont marqué la confection des listes de candidatures du parti. Cette opération, faut-il le rappeler, a réanimé la guerre des clans au sein du vieux parti en provoquant des contestations partout. La protestation au sein de la base a fini par gagner la direction du parti.

Le siège du parti était pris d'assaut par les contestataires qui voulaient se plaindre auprès du secrétaire général. Ce qui a d'ailleurs retardé la finalisation des listes de candidatures. Malgré les instructions adressées à l'avance aux responsables des structures pour assurer une organisation rigoureuse des listes électorales, il n'en demeure pas moins que ce dernier devra se justifier et convaincre les militants du parti sur les choix pris. Il sera également invité à s'expliquer sur le départ de l'ancien SG du parti Amar Saâdani qui a vite jeté l'éponge.

Désigné à la tête de la commission nationale chargée des candidatures, Amar Saâdani a créé l'événement avec son départ précipité. Ce qui a créé davantage un sentiment de désarroi et d'inquiétude au sein du parti. Ould Abbès va-t-il livrer la face cachée de ce conflit? Rien n'est sûr. Ce qui est certain, est le fait que le patron du FLN va répondre aux accusations des partis qui lui reprochent le non-respect des délais de dépôt des listes de candidatures. Le Parti des travailleurs l'a attaqué ouvertement en l'accusant de remettre ses listes après l'achèvement du délai fixé par l'administration. Ce dernier va mettre un terme à la polémique qui cible son parti.

A travers cette sortie, le secrétaire général va tenter d'apaiser les esprits et mettre fin à la grogne qui secoue la base. A un mois du rendez-vous électoral, le parti doit resserrer les rangs pour éviter un éventuel échec. Après le recul de ses résultats lors des législatives de mai dernier, la direction est condamnée à sauvegarder sa position et sa représentation au niveau des 1541 communes. Devant la participation de nombreux partis politiques qui sont au nombre de 60, il serait très difficile pour le parti FLN de sauvegarder ou de doubler son score.

Le report du comité central du parti prévu pour le 23 octobre en cours est un autre sujet sur lequel s'exprimera le secrétaire général. Ce dernier a préféré miser sur le rendez-vous des locales en laissant la réunion du comité central pour l'après-élection.