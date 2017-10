TRIBUNAL CRIMINEL D'ORAN Prison à vie pour trois dealers

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les mis en cause ont été condamnés à des peines de 20 ans de réclusion et à la perpétuité par contumace

La justice, notamment celle du tribunal criminel près la cour d'Oran ne se démène pas trop en traitant les affaires liées à la grande criminalité. En l'espace de deux séances, elle a prononcé de lourdes peines contre des trafiquants de drogue. C'est du moins ce que laisse comprendre le verdict prononcé en fin de semaine contre trois accusés en état de fuite, dont une femme. Poursuivis pour trafic de drogue d'une quantité de près d'une tonne de kif traité, les mis en cause ont été condamnés à vivre à jamais dans la prison, c'est-à-dire la perpétuité alors que le quatrième accusé, présent le jour du procès, a été acquitté. L'avocat général a, lors de son réquisitoire, requis une peine de 15 années de prison ferme contre M.M, présent à la barre des accusés, ainsi que 20 ans de prison ferme à l'encontre de deux accusés en fuite et la perpétuité contre le troisième accusé toujours en cavale. Une telle affaire n'est pas un simple point de vue ni encore moins un simple fait divers. Elle porte le sceau du trafic de drogue dont les ramifications s'étendent jusqu'à la wilaya frontalière de Tlemcen, extrême ouest du pays. Une telle affaire a commencé le 17 mai 2015. Les éléments de la Gendarmerie nationale, ont traité minutieusement des informations signalant une importante quantité de kif traité dissimulée dans deux véhicules légers stationnés devant une habitation se trouvant dans la zone frontalière ouest du pays, dans la wilaya de Tlemcen. Ayant enclenché leur offensive, les gendarmes ont passé les deux voitures à la fouille d'où la découverte d'une quantité de 9,94 quintaux de kif dissimulée à l'intérieur des véhicules. Dans le sillage de leur besogne, les mêmes enquêteurs ont saisi plusieurs documents dont la photocopie d'une carte nationale d'identité. Le porteur de la carte d'identité nationale saisie n'a été arrêté qu'une année après. Passé à l'interrogatoire, le mis en cause n'a trouvé rien de mieux à dire que de nier les faits tout en déclarant avoir remis sa pièce d'identité au propriétaire du domicile dans le cadre d'un dossier de demande de logement, située près de la frontière et d'une des voitures utilisées dans le trafic de drogue. Poussant de l'avant leur enquête, les gendarmes n'ont pas trop tardé à identifier les membres dudit réseau comprenant entre autres une femme en fuite jusqu'au jour de leur jugement par contumace. L'enquête a également déterminé que les documents du second véhicule ayant servi au transport de la drogue étaient falsifiés. Dans une autre affaire traitée la veille, huit hommes, âgés entre 19 et 33 ans, ont été déclarés coupables de détention et transport de drogue en bande organisée. Les mis en cause ont été condamnés à des peines de 20 ans de réclusion et à la perpétuité par contumace. Selon le dossier d'accusation, quatre mis en cause ont été arrêtés en mai 2016 dans la wilaya de Tlemcen, alors qu'ils convoyaient 870 kg de résine de cannabis,



Des vêtements contre la drogue!

Est-ce un leurre? La justice est intraitable en traitant des affaires liées à la grande criminalité, notamment le trafic de drogue. Elle ne croit pas non plus aux déclarations farfelues maquillées par des faux-fuyants qu'ils avancent dans le cadre du «sauve-qui-peut». Les mis en cause n'auront aucun échappatoire en se disculpant alors qu'ils sont épinglés par des preuves accablantes. C'est ainsi que le document d'accusation fait état de l'enquête initiée par les services de la police et qui a fini par une prise non moins importante et l'arrestation de trois autres personnes suspectées d'avoir activement participé à un tel trafic. Le huitième complice n'est autre que le chef de la bande. Celui-ci s'est éclipsé en s'évaporant dans la nature. Lors des premiers rounds du jeu des questions-réponses rentrant toujours dans le cadre de la même affaire, la majeure partie des mis en cause a tenté de fuir la quête de vérité. Dans l'ensemble de leurs déclarations, ils ont accablé la tête pensante l'accusant de les avoir induit en erreur en leur faisant miroiter l'idée que le commerce auquel ils prennent part repose sur une opération d'importation de vêtements féminins provenant du voisin de l'Ouest, le Maroc. Et de là, ont-ils ajouté, ce n'est que lorsque la marchandise fut réceptionnée qu'ils ont découvert le pot aux roses, car celle-ci n'était autre que du...kif. L'un des accusés, répondant au prénom de Sofiane, n'a pas tardé à révéler les faits en question en faisant face à la justice. Il a déclaré avoir eu vent de la marchandise concernée depuis le début. Il a ajouté affirmant que «c'est un certain Mostefaoui qui m'avait proposé de transporter la drogue». «Comme j'étais dans le besoin, je me suis mis à recruter le reste des membres», a-t-il fini par dire. Peu convaincants ont été les aveux du mis en cause, d'où le soutien du magistrat instructeur à la nécessité de juger le réseau de trafic de drogue pour les chefs d'inculpation en se conformant à l'article 17 de la loi 04-18 détaillant avec précision la prévention et répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Cet article est explicite en condamnant à la prison à vie tout coupable reconnu avoir pris part à des activités illégales. D'ailleurs, l'avocat général a, lui aussi, retenu la peine maximale contre tous les mis en cause. Les avocats de la défense ont tenté plusieurs manoeuvres en vue de disculper leurs mandants. En vain. Après délibération, le tribunal criminel a rendu sont verdict en condamnant à la peine de 20 ans de réclusion contre l'ensemble des accusés. Le fugitif a, lui, été condamné à la perpétuité.