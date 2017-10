28 AFFAIRES CRIMINELLES TRAITÉES ET 55 SUSPECTS ARRÊTÉS La police "nettoie" les nids du crime

Les services de la police judiciaire ont traité, durant le mois d'août dernier, 28 affaires d'homicide volontaire et de coups et blessures ayant entraîné la mort et qui ont conduit à l'arrestation de 55 suspects, a indiqué samedi un bilan de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Les investigations des éléments de la police judiciaire ont révélé que «les principales causes de ces crimes sont les bagarres et les provocations dans 22 cas, soit 78,57%, suivies du vol dans trois cas, les conflits familiaux (deux cas) et l'adultère (un cas)», a indiqué le bilan qui précise que tous ces crimes «ont été commis à l'arme blanche». Rappelant que ces résultats ont été réalisés grâce aux nouvelles techniques dans le domaine de la recherche et de l'identification des empreintes digitales mais également grâce à la mobilisation des éléments de la police qui ne ménagent aucun effort afin de faire face à toute forme de criminalité et préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, la Dgsn se félicite du «rôle crucial» que joue le citoyen, «maillon essentiel dans l'équation sécuritaire à travers sa collaboration avec les services de police via les numéros verts 15-48 et 17 police secours». Les éléments de la sûreté de la wilaya d'Alger ont également arrêté, lors d'une descente dans les différents quartiers de la capitale, 302 suspects impliqués dans des affaires de trafic de drogue et saisi 942 comprimés psychotropes, une quantité importante de drogues ainsi que des armes blanches, a indiqué la même source.