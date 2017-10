VACCIN ANTIGRIPPAL 20 000 doses pour Béjaïa

Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible depuis hier dans les différents établissements hospitaliers de Béjaïa. 20 000 doses ont été réceptionnées.

L'opération de vaccination antigrippale a débuté hier à Béjaïa. Les patients de la wilaya de Béjaïa auront droit à quelque 20 000 doses de ce vaccin et si cette quantité s'avère insuffisante, un arrivage complémentaire est possible, selon un responsable de la direction de la santé et de la population, qui intervenait hier sur les ondes de radio Soummam. «Dans le cadre de la campagne de lutte contre la grippe saisonnière, la wilaya de Béjaïa dispose de 20 000 doses de vaccin antigrippal réparties entre les différentes polycliniques et les établissements publics de santé de proximité (Epsp) de la wilaya de Béjaïa», a indiqué le même responsable. Au niveau des unités de soins et des différentes officines, le produit est disponible.

Les patients qui ont besoin de ce vaccin sont pris en charge normalement. Aucune pression n'a été signalée.

La vaccination est préconisée pour les personnes vulnérables sujettes aux complications de la grippe saisonnière dont les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques souffrant de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires aiguës, du diabète, de l'obésité ou d'insuffisance rénale ainsi que pour les femmes enceintes. Récemment, le ministère de la Santé avait annoncé l'importation par l'Institut Pasteur de 2,5 millions de doses de vaccin antigrippal, avec la possibilité d'ajouter des doses supplémentaires en cas de besoin.

Les catégories les plus exposées au virus ont bénéficié de près de 1,3 million de doses durant l'année 2016-2017, assurant une plus grande protection aux malades chroniques, aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes âgées. La grippe est une infection respiratoire aiguë due au virus grippal ou virus influenza.

Souvent considérée comme bénigne, son évolution peut provoquer des complications en raison d'une virulence particulière du virus ou à cause de la fragilité des personnes affectées, d'où la nécessité de renforcer la prévention.