POUR RÉGULER LE MARCHÉ DE LA POMME DE TERRE Un million de quintaux déstockés

Par Bouzid CHALABI -

L'opération vise à augmenter l'offre sur le marché de détail et partant de diminuer les prix sur les étals des détaillants

Comme annoncé dans notre édition du mardi 10 octobre concernant une prochaine opération de déstockage de la pomme de terre, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (Madrp) vient de préciser dans un communiqué rendu public hier le volume exact de ce tubercule de très large consommation qui sera déstocké. Selon le Madr, l'opération qui a été lancée hier va consister à mettre sur le marché 1 million de quintaux (q) de pomme de terre.

Toujours d'après cette même source, cette opération vise à augmenter l'offre de la pomme de terre dans le marché de la distribution en raison de la période de soudure octobre-novembre 2017 c'est-à-dire une période où l'offre est très inférieur par rapport à la demande et dans l'attente de la prochaine récolte qui va débuter dans certaines régions grosses productrices dès le début du mois prochain. Comme il est aussi précisé dans le communiqué que cette opération intervient dans le cadre de la régulation de la filière pomme de terre à travers les opérateurs stockeurs encadrés par l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes (Onilev). Il est aussi rappelé que le dispositif de stockage pour la période de soudure intersaisons a été mis en place, il y a quelques années, par le Madrp «en vue de stabiliser l'approvisionnement du marché et la préservation des revenus des producteurs de pomme de terre de consommation», précise le ministère. Il convient de faire savoir que ce dispositif a été rendu nécessaire de par la croissance de la production de ce tubercule qu' a enregistrée le pays ces cinq dernières années. En effet et selon les services de production et de régulation de la production végétale et animale auprès du Madrp, la production nationale de la pomme de terre a connu une croissance soutenue. Pour preuve la production est passée de 2,6 millions de tonnes en 2009 à 4,8 millions de tonnes en 2016. «Cette croissance de la production a permis d'assurer une disponibilité du produit sur le marché national le long de l'année, et ce, grâce aux efforts des producteurs, à l'encadrement public et au soutien financier accordé par l'Etat», note le communiqué. Et où il est aussi rappelé que la superficie réservée à la production de la pomme de terre est passée de 105 000 ha en 2009 à plus de 150 000 ha actuellement. «Il est prévu de passer à une production de 6 millions de quintaux à l'horizon 2019», a conclu le communiqué. Pour revenir à l'opération de déstockage, qui vise à mettre sur le marché de détail une offre plus importante et partant de faire baisser les prix sur les étals risque de ne pas atteindre son objectif.

En d'autres termes elle risque de n'avoir qu'un faible impact car les citoyens et citoyennes ont cette tendance à bouder les pommes de terre qui ont été stockées préférant le tubercule plus frais issu des récoltes d'arrière-saison. Chères certes mais préférables à la pomme de terre stockée qui jusqu'à preuve du contraire ne s'est généralement pas bien conservée.