IL ANIMERA CE MATIN UNE CONFÉRENCE DE PRESSE Ould Abbès à coeur ouvert

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le secrétaire général du FLN

En diète politique, depuis deux mois, le parti majoritaire va rompre le silence ce matin. Le secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès, s'exprimera dans le cadre d'une conférence de presse qu'il animera au siège de son parti à Hydra (Alger). Sans restriction, le secrétaire général du FLN promet de répondre à toutes les questions qui lui seront posées. «Je suis ouvert à toute discussion et prêt à répondre à toute question qui me sera posée par les journalistes durant la conférence de presse», a déclaré Ould Abbès à L'Expression, ajoutant qu' il s'agit là «d'une démarche et d'une ligne adoptée par le parti. Au FLN on ne se dérobe jamais, on affronte les situations comme elles viennent». Cette conférence qui intervient dans un contexte économique et politique crucial promet d'être un grand moment de débat dont a été sevrée la presse nationale. Le patron du FLN évoquera nécessairement en premier lieu les prochaines élections et les préparatifs de son parti. Submergé, le FLN a reçu pas moins de 51.000 candidatures à ces élections. Il fallait sasser, trier et réduire les listes, une situation qui a provoqué des mécontentements et des colères au sein des structures locales. A ces couacs internes se sont greffés les tracas de l'administration qui a sabré de nombreuses listes du parti. Ould Abbès a dû déployer tout son tact et son savoir-faire pour calmer les ardeurs et étouffer toute velléité de récupération de cette situation à la veille d'une échéance électorale déterminante pour le vieux parti sérieusement bousculé par son rival, le RND. En sa qualité de défenseur acharné du programme du président Bouteflika, Ould Abbès répondra également à certains partis d'opposition et personnalités «spécialisés dans le prêche du pessimisme». Connu pour ses déclarations qui font les choux gras de la presse nationale, Ould Abbès tentera en communicateur averti, d'occuper la scène médiatique abandonnée jusque-là aux partis de l'opposition. Il sera également question, dans cette conférence de presse, du programme du gouvernement, et des dernières décisions qui ont suscité de grandes craintes au sein de la société. Le financement non conventionnel, l'exploitation des gaz de schiste, les dernières impositions contenues dans la loi de finances 2018 ainsi que le relèvement des prix des carburants et ses conséquences sur le transport et les prix des produits agricoles seront abordés. Ould Abbès aura-t-il suffisamment d'éléments pour contenter les journalistes? Défenseur acharné des questions sociales, le FLN aura droit au chapitre dans ce sujet crucial qui sera d'ailleurs au centre de la prochaine campagne électorale. C'est qu'il s'agira d'un grand moment médiatique où toutes les questions d'actualité chaude seront passées au crible.