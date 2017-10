JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION Le difficile pari de la sécurité

Par Bouzid CHALABI -

agir sur l'amélioration des rendements de la production agricole

Le secteur de l'agriculture est appelé à assurer une couverture régulière des besoins du pays en produits végétaux et animaux.

C'est la wilaya de Mostaganem qui a été choisie par le ministère de l'Agriculture afin de célébrer la Journée mondiale de l'alimentation qui coïncide avec la date du 16 octobre de chaque année et aura pour thème: «Changeons l'avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural.» «Cet événement est une occasion propice pour sensibiliser l'opinion publique quant à l'intérêt du pays d'assurer sa sécurité alimentaire», jugent de nombreux agronomes nationaux et autres experts en alimentation.

Comme, faut-il le souligner, cette journée constitue une date importante compte-tenu du fait que notre secteur de l'agriculture tout en faisant face à des aléas climatiques des plus contraignants est appelé à assurer une couverture régulière de la demande des besoins en produits agricoles. C'est impératif, dans la mesure où les besoins alimentaires du pays sont de plus en plus importants en raison du rythme de croissance démographique que connaît le pays. Devant une telle donne cela implique comme l'ont souvent indiqué les experts, d'agir sur l'amélioration des rendements de la production agricole. Et dans ce domaine, le secteur a certes enregistré des résultats palpables. En effet l'agriculture a contribué en 2016, selon un rapport du Madrp, à environ 13% du PIB et emploie 10,88% de la population active. Ce taux est considéré par des enseignants de l'Institut national de recherche agronomique (Inra) comme insuffisant et peut être augmenté «car des potentialités existent pour élever ce taux», juge-t-on du côté de l'Inra. En somme, il va falloir au pays s'il veut assurer sa sécurité alimentaire, d'intensifier sa production. «Dans cet objectif, elle doit (l'intensification) cibler en priorité le blé tendre, la pomme de terre, les produits maraîchers, les fruits, les viandes rouges et blanches et les oeufs», explique-t-on du côté de l'Inra. Au registre de l'investissement comme inscrit au thème de la célébration de la Journée mondiale de cette année, les experts soulignent «qu'une intensification de la production agricole requiert l'émergence d'une industrie nationale de production d'équipements agricoles en vue d'une mécanisation de l'agriculture». Toujours à propos des investissements nécessaires pour relever le défi de la sécurité alimentaire, il y a lieu de faire savoir que de nombreux investisseurs dans le secteur de l'agriculture recourent désormais à des techniques modernes d'exploitation à savoir les serres multichapelles, le système d'irrigation goutte à goutte, l'utilisation de fertilisants, etc. Notons au passage qu'à la faveur de l'introduction de ces nouvelles techniques culturales les rendements dans la céréaliculture ont substantiellement augmenté. La preuve: il a été enregistré une moyenne annuelle de production de 2011 à 2015 de près de

45 millions de quintaux avec un record en 2013 (61 millions de quintaux toutes variétés confondues) par contre ces deux dernières années sont exclues du tableau pour cause de sécheresse. Des résultats encourageants sont également enregistrés pour la culture de la pomme de terre qui a atteint une production de 4,5 millions de tonnes. «Ce chiffre révèle un quasi doublement, en moins de cinq ans, du rendement à l'hectare» précise dans un rapport de conjoncture le département de la régulation et de la production végétale et animale au près du Madrp. Concernant le sous-thème: développement rural, il y a lieu de rappeler que les pouvoirs publics ont mis en place tout une stratégie pour fixer les populations rurales dans leurs localités. Cette stratégie repose essentiellement sur des politiques de développement local que leurs initiateurs considèrent seules à même de lutter efficacement contre l'exode rural, aux politiques de développement local. En effet la mise en oeuvre des programmes de proximité de développement rural, intégré (Ppdri) a donné dans certains cas «de bons résultats» avancent les responsables du suivi du Ppdri. Selon le Madrp près d'un million de personnes se sont réinstallées dans leurs localités d'origine à la faveur de ces programmes. Notons enfin qu'un riche programme a été retenu pour célébrer cette journée dont des conférences portant sur le thème choisi par la FAO cette année.