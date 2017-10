BOUIRA 242 établissements assurent l'enseignement de tamazight

Au total 242 établissements scolaires assurent l'enseignement de la langue nationale et officielle tamazighe à travers la wilaya de Bouira, a fait savoir hier le directeur de l'éducation, Mourad Bouziane, lors de la présentation de son rapport devant l'Assemblée populaire de la wilaya (APW).

«Nous oeuvrons toujours pour la promotion de cette langue via sa

généralisation à travers les établissements scolaires», a assuré Bouziane, tout en précisant que la langue amazighe est enseignée dans 242 établissements des différents paliers d'enseignement.Dans son rapport présenté devant l'APW en présence du wali, Mustapha Limani et les différents directeurs de l'exécutif de la wilaya, le responsable a précisé que 227 postes budgétaires avaient été ouverts par la direction de l'éducation pour le recrutement d'enseignants de tamazight.

Au niveau du palier primaire, Bouziane a indiqué que 69 postes budgétaires ont été ouverts pour 178 écoles, 107 autres pour 45 établissements d'enseignement moyen et enfin 51 autres postes budgétaires pour 19 lycées à travers le territoire de la wilaya de Bouira, a-t-il détaillé.