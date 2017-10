LA SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER VEILLE 4 000 retraits de permis 3 760 arrestations

Par Abdelkrim AMARNI -

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, durant le mois de septembre dernier, au retrait de prés de 4000 permis de conduire et à l'arrestation de plus de 3 760 présumés auteurs dans différentes affaires criminelles, a indiqué hier un communiqué des mêmes services. Dans le cadre de la prévention routière, les services de la sûreté publique ont procédé durant cette période au retrait de 3 994 permis de conduire suite à 13 545 infractions du Code de la route, et enregistré 69 accidents de la circulation ayant entraîné 74 blessés et cinq décès, dont la cause principale reste le non-respect du Code de la route. 607 opérations de maintien de l'ordre ont par ailleurs été menées, précise-t-on dans le communiqué.

Au registre des activités de lutte contre la criminalité urbaine, 2 950 affaires ont été traitées ayant entraîné l'arrestation de 3 766 auteurs présumés qui ont été déférés devant les instances judiciaires compétentes. L'on compte 1 278 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 728 pour port d'armes prohibées, et 1 760 pour divers délits, a précisé la même source.

Concernant les affaires traitées, le communiqué fait état de 330 affaires d'atteintes aux biens, 721 affaires d'atteintes aux personnes, dont quatre pour homicide volontaire.

Concernant les délits et crimes commis contre la famille et aux bonnes moeurs, la police judiciaire a traité 24 cas et 844 affaires relatifs aux biens publics, ainsi que 114 affaires à caractère économique et financier.

Pour le port d'armes prohibées, les mêmes services ont traité 706 affaires impliquant 728 personnes présentées devant les instances judiciaires compétentes, où 93 personnes d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt.

En matière de lutte contre les stupéfiants, 912 affaires impliquant 1 278 personnes ont été traitées, avec la saisie de 3 468 kg de résine de cannabis, 6 725 comprimés psychotropes, 7,46 gr de cocaïne, ainsi que 11gr d'héroïne, indique encore le communiqué.

Concernant les activités de la police «générale et réglementation», les forces de police ont mené durant la même période, 146 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, et procédé à l'exécution de six décisions de fermetures ordonnées par les autorités compétentes, ajoute le communiqué. Le communiqué fait enfin état de 50041 appels sur le numéro vert 15-48 et le numéro police secours 17 ainsi que 783 appels sur le numéro vert.