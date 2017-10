PRÉVENTION CONTRE LE CANCER DU SEIN La sensibilisation s'invite à l'université

Par Massiva ZEHRAOUI -

Une course pour femmes sera organisée vendredi prochain au stade du 5-Juillet.

Parce que la lutte contre le cancer du sein passe aussi à travers la sensibilisation des plus jeunes. Une conférence pour sensibiliser sur cette maladie a été organisée hier à l'université d' 'Alger 2'' sur l'initiative, plus que louable d'un groupe d'étudiants bénévoles. Une contribution que le docteur Abdelwahab du service de sénologie au centre Pierre et Marie Curie, qui s'est chargée d'animer cette conférence, a tenu à saluer, en estimant que si la sensibilisation est portée haut par des jeunes elle aura sans doute plus d'écho, notamment dans le milieu estudiantin. La professionnelle a par ailleurs insisté sur l'importance du dépistage qui peut épargner des milliers de vies. Parlant de l'ampleur que prend cette maladie, elle rappelle qu'une femme sur huit est concernée. D'où la nécessité d'en parler aujourd'hui. Pour inciter plus de femmes à ne plus hésiter et aller se faire dépister. «Il faut savoir que sur dix femmes dépistée et diagnostiquées positif, neuf d'entre elles guérissent», a-t-elle rassuré. Le docteur Abdelwahab a en outre présenté de façon concise et claire cette maladie, comment la prévenir et quels sont les bon gestes à adopter pour en guérir. En ce qui concerne le côté préventif, elle a conseillé que faire de l'exercice à côté d'une alimentation saine, pourrait éventuellement diminuer les risques d'être touchée par le cancer du sein. Cette petite manifestation qui s'est tenue dans un amphithéâtre de cet établissement, a vu l'affluence de quelques étudiants, dont la plupart étaient principalement des jeunes filles. Des femmes plus âgées et venues de l'extérieur, ont elles aussi, tenu à être présentes, saisissant cette occasion pour poser des questions sensibles pour les aider à avoir quelques notions sur ce phénomène. Pour faire montre du grand intérêt que portent ces étudiantes bénévoles à la lutte contre cette maladie, ces dernières ont décidé d'organiser ce vendredi, 20 octobre une course pour femmes au stade du 5-Juillet. Une autre contribution soutenue par l'association El Amel ainsi que la Fédération algérienne d'athlétisme, sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'ensemble des organisateurs s'est dit satisfait de la présence de la présidente de cette association ainsi que du docteur Abdelwahab, pour contribuer à sa manière à ses côtés pour essayer de sensibiliser encore plus d'étudiantes en les informant sur cette maladie qui peut toucher n'importe quelle femme.