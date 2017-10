EN ATTENDANT DE SE LANCER SUR LE TERRAIN Les candidats prennent d'assaut la Toile

Par Walid AÏT SAÏD -

Les candidats aux élections du 23 novembre prochain ont trouvé un moyen de commencer leur «promotion» électorale avant même le début officiel de la campagne en investissant les réseaux sociaux...

Avant même son début officiel, la campagne électorale est déjà dans la nouvelle arène que sont les réseaux sociaux. En effet, les partis politiques ont trouvé un petit moyen de «contourner» la loi pour commencer leur «promotion» électorale. Des pages facebook, des comptes twitter sont en train d'être créés pour faire office de «comité de soutien». On cite l'exemple de la page facebook du bureau du Mouvement populaire algérien (MPA) dans la wilaya de Tipasa qui a été créée en ce début de mois d'octobre. Cette page facebook semble avoir été créée pour ou par le candidat local. On y trouve ainsi une seule publication: «Hachad Rachid, tête de liste du Mouvement populaire algérien (MPA) dans la wilaya de Tipasa pour les prochaines élections locales. Directeur du service d'entretien et maintenance au niveau de l' Entreprise de gestion touristique de Tipasa, directeur du Conseil de participation et membre du conseil d'administration de l'entreprise. Candidat avec des cadres de niveau et des jeunes prometteurs pour développer notre commune.» Cette annonce qui est accompagnée de la photo du candidat n'est pas la seule du genre.

Le virtuel, en particulier facebook, est devenu un élément essentiel des candidats aux élections. Tous les partis ont compris le pouvoir de cette «arme»! Le Net ayant prouvé, lors des précédentes joutes, son utilité pour les partis politiques afin qu'ils élargissent leurs bases, qu'ils diffusent leurs messages et même qu'ils animent leurs campagnes électorales. Ils ont dans ce sens pris de l'avance en organisant des rencontres régulières avec les cadres du parti où il était principalement question des réseaux sociaux. Les «Geek» ont été mobilisés pour qu'ils lancent la pré- campagne dès que les listes seront déposées! Certains candidats, qui ont opté pour des petites parties comme étiquette politique ont créé des pages facebook avant même les sièges locaux de ces partis! A l'instar du bureau du parti des jeunes à Rouiba qui a ouvert une page facebook au mois de juillet dernier alors que le bureau n'a été installé qu'en septembre. Il a d'abord utilisé cette page pour sensibiliser les habitants de la commune à s'inscrire sur les listes électorales, ensuite pour annoncer l'installation du bureau local et enfin faire un travail de proximité avec les habitants de la commune tel que la présentation des condoléances aux personnes qui perdent un proche, des voeux pour les fêtes et surtout présenter les grandes lignes du programme que compte appliquer le parti s'il était élu.

Les partis politiques qui ont donc compris le pouvoir viral, ont mobilisé leurs troupes en ordre de bataille. Ils leur ont même donné des consignes de «guerre» afin de faire parler de soi, bombarder, quel que soit le message. Du buzz, du buzz, et encore du buzz...