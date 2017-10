AVEC DES LISTES DANS LES 48 WILAYAS ET LES 1541 COMMUNES Le FLN "trône" sur l'Algérie

Par Mohamed BOUFATAH -

Interrogé par les journalistes sur la domination des listes du parti par la «chkara», Ould Abbès rétorquera lors de sa conférence de presse: «Je n'ai cédé à aucune pression ni à aucune influence.»

Prévue pour la journée d'hier au siège du parti à Hydra, Ould Abbès a tenu, en fin de compte, sa conférence de presse au niveau du Centre international des Conventions(CIC) à Alger. Représentants des médias, les têtes de listes au niveau de la wilaya d'Alger et cadres du parti, ont été transportés vers le CIC. Interrogé par les journalistes sur la domination des listes du parti par la «chkara», Ould Abbès rétorquera lors de sa conférence de presse: «Je n'ai cédé à aucune pression ni à aucune influence.» Sans nier l'existence de tentatives de cooptation, il a soutenu que «les listes de candidatures pour les élections locales ont été élaborées par les instances compétentes du parti, au niveau central et local». «Je renvoyais ces responsables, sans distinction, vers les kasmas et les mouhafadhas», a-t-il affirmé, indiquant que les listes ont été confectionnées de manière transparente et démocratique.» Le parti majoritaire sera absent dans cinq communes relevant da la wilaya de Tizi Ouzou. Les listes de candidature aux élections des Assemblées communales n'ont pas été rejetées par l'administration pour un quelconque motif, mais elles n'ont pas été déposées, indique-t-on. Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a annoncé, également, que le FLN présentera des listes de candidatures pour le renouvellement des membres des APW dans les 48 wilayas. Ainsi, le vieux parti participera aux élections locales du 23 novembre prochain dans l'ensemble des Assemblées populaires de wilaya (48 APW) et 1541 Assemblées populaires communales (APC) du pays. «Seul le FLN participera aux prochaines élections locales, à travers tout le territoire national, soit 48 APW et 1541 APC, ce qui témoigne de la force et de l'ancrage populaire du parti», a-t-il affirmé. Ould Abbès qui présidait une réunion regroupant les têtes de listes au niveau de la wilaya d'Alger, a ajouté que la participation du FLN au niveau des APC est en hausse (+5 listes) par rapport à 2012. Néanmoins, une seule liste du FLN, celle présentée à l' APC d' El-Madania(Alger) sera pilotée par une femme, malgré la «misogynie» de la direction du parti, murmure-t-on. Au total, «38.128 candidats se présenteront sous la bannière du FLN lors du double scrutin du 23 novembre prochain», d'après Ould Abbès, ajoutant que «pas moins de 50.000 candidats ont déposé des dossiers au niveau des structures locales du parti». Le report du comité central ne relève pas d'une manoeuvre contre ses adversaires appartenant à cette haute instance du parti, d'après Ould Abbès. Prévue pour les 22 et 23 novembre prochain, la session ordinaire du comité central a été reportée pour après les élections locales. Interrogé sur les raisons de ce report, Ould Abbès, dira: «La réponse est simple, on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas mêler campagne électorale et réunion du comité central.» D'autre part, la date de la tenue de cette session statutaire, a été fixée avant la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Pour Ould Abbès, la montée de la contestation de la manière avec laquelle ont été confectionnées les listes de candidatures du parti aux élections locales «reflète les signes de bonne santé du parti». En réaction à l'appel signé par trois personnalités nationales contre le 5e mandat, Ould Abbès a indiqué que «le président exerce pleinement ses fonctions à la tête du pays». Il a rappelé que «le président a parlé en Conseil des ministres et a reçu des invités». Tout en soulignant que «les institutions du pays fonctionnent normalement, il dira «au FLN, on s'est interdit de parler de 2019». Enfin, une opération de restructuration du FLN, qui aboutirait à la suspension des mouhafadhas provisoires créées par Saâdani, sera lancée après les élections, indique-t-on