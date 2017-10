TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS ET RESPECT DES HORAIRES DE COLLECTE Sensibilisation dans 34 "cités-pilotes"

Par Abdelkrim AMARNI -

4 000 milliards/DA mobilisés pour la capitale.

Une campagne de sensibilisation au tri sélectif des déchets a débuté hier à travers 34 quartiers de la capitale relevant de 13 circonscriptions administratives, a indiqué le chargé du tri sélectif de la wilaya d'Alger, Berkani Abelali. Ce responsable a expliqué que cette campagne a été lancée pour «conscientiser les citoyens du tri sélectif des ordures ménagères à la source et du respect des horaires de collecte qui s'étalent de 19h00 à 22h00. Cette action s'inscrit, a-t-il dit, dans le programme des efforts visant à protéger l'environnement et la santé publique. Des dépliants seront distribués au niveau des 34 cités retenues où des sites «abribacs» à ordures répondant aux normes du tri sélectif sont aménagés et dotés de bacs et sachets déclinés en trois couleurs: le vert pour les déchets humides, le jaune pour les déchets recyclables et le transparent pour le pain. Des psychologues, des médecins, des représentants de l'environnement ainsi que des universitaires feront du porte-à-porte dans lesdites cités-pilotes sises à Dar El-Beïda, Birtouta, Rouiba et Sidi M'hamed. La ménagère est la principale destinataire de cette sensibilisation sur l'importance du tri sélectif à la source. La campagne touchera également les établissements scolaires en vue de renforcer le civisme, de lutter contre les dépotoirs anarchiques, le gaspillage du pain et la protection de l'environnement. La campagne sera généralisée à 5 000 cités de la capitale qui est la première étape envisagée par la commission chargée du tri sélectif des déchets dans la wilaya d'Alger. Cette entité se compose d'entreprises actives sur le terrain, telles que Netcom, Extranet, Asrout, les antennes Opgi et l'Aadl. Leur travail s'effectuera en collaboration avec l'Agence nationale des déchets (AND), la direction de la jeunesse et des sports, celle de l'action sociale et des associations en charge de l'environnement. Mme Yakoubi, chargée de la Communication à l'entreprise Netcom, a rappelé l'ensemble des mesures prises par les autorités compétentes pour la fourniture de matériels et moyens pour le nettoyage de la capitale. A cela vient s'ajouter la création du poste de «Responsable de l'environnement» et de «Monsieur environnement» au niveau des daïras et des communes. Nombre de ces mêmes déchets sont enfouis dans les décharges sans être exploités intelligemment, ce qui entraîne une saturation des Centres d'enfouissement technique ((CET), a-t-elle précisé. La décision du wali obligeant les commerçants à sortir leurs déchets à partir de 18h, contribuera à nettoyer l'environnement et à réduire la quantité des déchets qui défigurent la capitale. Il est temps, a ajouté

Mme Yakoubi, de généraliser le tri sélectif des déchets afin de préserver l'environnement et valoriser cette ressource par sa transformation en une «richesse». Elle relèvera avec satisfaction que le nombre de points noirs à Alger a reculé par rapport aux années précédentes. De son côté, un responsable chez «Extranet», Karim Bouteldja, a mis l'accent sur la «généralisation du tri sélectif des déchets pour les exploiter dans le recyclage. C'est une source importante pour le développement économique et la création d'emplois au profit des jeunes notamment» a-t-il dit. Il précisera que les produits recyclables collectés par son entreprise sont le carton, le pain et le plastique. Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué récemment que la wilaya a consacré, depuis 2013 à ce jour,

4 000 milliards/DA pour l'acquisition de matériels au profit des entreprises de nettoiement en vue de faciliter et d'accélérer les opérations de nettoyage. Il avait précisé que plus de 12 000 agents ont été mobilisés pour renforcer les communes dans leurs efforts d'amélioration urbaine et pour la réussite du plan stratégique de la capitale.