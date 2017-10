MALGRÉ LA SÉCHERESSE ET LES RAVAGES DU FEU L'olivier n'abdique pas en Kabylie

Par Kamel BOUDJADI -

Les prévisions sont très optimistes

«Blessé», assoiffé brûlé, mais l'olivier refuse d'abdiquer en Kabylie. Malgré la sécheresse et les feux de forêts qui l'ont ravagé l'été dernier, l'olivier n'a pas été avare puisque la récolte oléicole de cette année dépasse toutes les prévisions. La production d'olives à huile dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour la saison 2017-2018, sera marquée par une hausse prévisionnelle de plus 37%, a-t-on appris hier de la direction des services agricoles (DSA). La récolte de cette saison s'annonce sous de meilleurs auspices que la précédente avec une prévision de récolte de 680 000 q d'olives à huile, contre une production de 495.680 q réalisée durant la saison dernière, a indiqué la chargée de la filière oléicole, Samia Hadjih. Cette récolte sera réalisée sur une superficie d'oliveraies en production de 30 980 ha, avec un rendement de 21 q/ha, contre 16 q/ha durant la saison 2016-2017, a détaillé la même responsable qui a signalé que l'oliveraie de la wilaya s'étend sur une surface globale de 36 290 ha dont 5 310 ha ne sont pas encore entrés en productivité. Conséquemment à cette hausse de la récolte, la production d'huile d'olive enregistrera, elle aussi, une courbe ascendante, puisqu'il est prévu la réalisation d'un volume de plus 10 millions de litres cette saison, contre plus de huit millions de litres durant la campagne 2016-2017, a-t-on indiqué de même source. Ces prévisions en hausse de la production oléicole de la wilaya sont liées à des conditions climatiques jugées favorables et à l'absence d'attaques de parasites, en plus de l'alternance saisonnière de la variété de l'olive Chemlal, a expliqué Samia Hadjih.La trituration des olives récoltées sera prise en charge par 450 huileries à travers le territoire de la wilaya, dont 284 traditionnelles, 75 utilisant le procédé sous presse (semi-automatique) et 109 modernes fonctionnant en chaîne continue, a-t-elle ajouté.En septembre dernier, la commission de wilaya, en charge de l'étude des dossiers d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt à Tizi Ouzou l'été dernier, a indiqué que 90 635 oliviers ont été brûlés par les flammes.