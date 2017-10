11E MÉDIA STAR D'OOREDOO Mille et onze ans de succès

Par Salim BENALIA -

Tous les lauréats posent ensemble

Cette onzième édition aura vu la participation de 141professionnels dont une majorité est issue de la presse écrite.

L'événement-phare de l'année, Media Star de l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo, aura connu plus de 1000 participations, dont une centaine primée, au fil de ses 11 années de déroulement, a indiqué Ramdan Djazairi, directeur-adjoint, chargé des relations publiques.

Ceci atteste de l'engouement croissant des hommes et femmes de presse pour cette manifestation qui consacre régulièrement le talent des journalistes algériens, a ajouté le même responsable qui a indiqué que cette 11e édition aura vu la participation de 141 professionnels dont une majorité est issue de la presse écrite, avec un taux de 38%. Cette catégorie voit cette année notre consoeur Mouna Lamouri, du quotidien arabophone El Mouwatan, rafler le Premier Prix. Son article Le smartphone et le troisième âge a réussi à convaincre par sa qualité le jury. L'événement qui souffle donc sa 11e bougie, est devenu incontournable dans l'univers médiatique national. Il a été célébré cette fois au Centre international des conférences (CIC) flambant neuf, à Alger. Il a vu la présence, outre les professionnels du quatrième pouvoir, les ambassadeurs d'Ooredoo, à l'instar de Rabah Madjer, ainsi qu'un grand parterre de personnalités, notamment le wali d'Alger Abdelkader Zoukh et d'anciens ministres, notamment Moussa Benhamadi, et des figures emblématiques du monde de la culture et de l'information. Pour rappel l'édition 2017 du Média Star aura traité du thème des technologies de l'information et de la communication TIC et de l'économie numérique en Algérie, et leurs usages sociaux, économiques, culturels et pédagogiques. Le jury, qui est à chaque fois soumis à une présidence tournante, aura été chapeauté cette fois par Moussa Benhamadi, ancien ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication. Saluant la qualité des travaux journalistiques présentés par les candidats participants, le jury, composé d'universitaires et d'experts en médias et TIC a sélectionné 14 lauréats, sur les 141 participants, dans les cinq catégories que sont la presse écrite généraliste et spécialisée, la production télévisuelle, la production radiophonique, les médias électroniques et l'illustration de presse. Ainsi, et dans la première catégorie, Mustapha Bestami d'El Khabar et Aftis Zaidi d'Ennahar ont respectivement glané les 2e et 3e Prix. Pour la production télévisuelle le 1er Prix est revenu à Omar Boudi d'Echorouk news TV, suivi de Yacine Kentache d'Ennahar TV et de Zine Labidine Bouacha de la télévision algérienne et qui se sont vu respectivement attribuer le 2e et le 3e Prix. Dans la catégorie radios, le 1er Prix est revenu à Amrane Karbo de radio El Bahdja, le 2e Prix, à Abdelaziz Harrat et Boubkeur Meriche de radio Jijel, alors que le 3e Prix à été arraché par Fouzia Bencherouda de radio El Oued qui s'est intéressée à l'espace bleu Facebook. Dans la catégorie médias électroniques le 1er Prix a été remis à Nadia Slimani du site Echouroukonline, le 2e Prix au très connecté Zoubir Fadel du site Analgeria.com qui s'est intéressé au commerce électronique et enfin le 3e Prix à Radhia Merbah d'Echouroukonline. Le jury n'a pas jugé opportun d'attribuer le 1er Prix dans la catégorie illustration de presse compte tenu de certains critères auxquels a préféré obéir le jury. Aussi ce dernier s'est contenté de décerner deux distinctions seulement. Aussi, le 2e Prix est revenu à Saâd Benkhelif d'El Watan alors que le 3e Prix a été le lot de Selma Menai du Michouar Alseyassi.

Dans son message lu par le Chief Commercial Officer, José Nazario, le Directeur général de Ooredoo, Hendrik Kasteel, a notamment déclaré: «Nous nous réjouissons de réunir la famille de la presse nationale dans toute sa richesse et sa diversité pour cet évènement qui consacre l'excellence journalistique algérienne.

Cette cérémonie constitue pour nous une occasion de saluer le travail de l'ensemble de la corporation qui témoigne à chaque fois avec professionnalisme sa fidélité en nous accompagnant dans nos challenges et réalisations. Je félicite les heureux lauréats et je remercie tous les journalistes participants et les membres du jury qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition de Media Star.»