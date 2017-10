SALON INTERNATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES «ERA 2017» LES 23,24 ET 25 OCTOBRE La 8e édition se tiendra à Oran

Par Abdelkrim AMARNI -

Un catalyseur de la synergie des interventions des acteurs économiques majeurs.

La huitième édition du Salon des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable «era 2017» se tiendra les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017 au Centre des Conventions d'Oran (CCO).

Ce 8e Salon, «era 2017» se déroulera dans un contexte économique national particulier, qui confirme la place accordée aux énergies renouvelables et énergies propres dans le processus de construction d'une économie diversifiée et compétitive, indispensable à la réduction de la dépendance de lAlgérie aux ressources en hydrocarbures.

De la même façon, le Salon «era» se trouve conforté dans ses fonctions acquises au fil de ses éditions précédentes, comme facteur de promotion du développement des énergies renouvelables en Algérie et de facilitation des rencontres et échanges entre professionnels qui opèrent dans ce créneau.

Dans cet esprit, le Salon «era» remplit un rôle de catalyseur de la synergie des interventions des acteurs majeurs, institutions et opérateurs, algériens et étrangers, dans le cadre du Programme national de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui est classé «priorité nationale».

La vocation principale du Salon «era», tournée vers les énergies renouvelables, est complétée par l'intérêt qu'il porte à la dimension environnementale et le développement durable dans ses aspects liés aux priorités énergétiques actuelles de l'Algérie.

Citons la part de l'énergie dans les ressources en eau, l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie.

Pour toutes ces raisons, le 8e Salon «era» enregistre, une nouvelle fois, la participation des plus grandes entreprises nationales des secteurs de l'énergie, des ressources en eau, de l'industrie et de la recherche scientifique, ainsi que la participation d'entreprises étrangères qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables et dans les créneaux du développement durable.

Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, cette manifestation économique réserve un espace dédié aux jeunes entrepreneurs en économie «verte».

Ainsi, une dizaine de microentreprises issues des dispositifs d'aide à la création d'entreprises en Algérie seront présentes aux côtés de l'Ansej, la Cnac, la pépinière d'entreprises d'Oran et l'université.

Le salon est, par ailleurs, accompagné d'un cycle de conférences destinées à prendre connaissance des projets et réalisations des exposants et de travaux d'experts et de chercheurs, spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables et dans les questions du développement durable. Des cadres de Sonatrach, Sonelgaz, Gica, la Seaal et d'autres entreprises, présenteront des communications sur les projets nationaux et sur les dernières évolutions dans le domaine du renouvelable et du développement durable.

Le Salon «era» a tenu sa première édition en octobre 2010, dans le Hoggar, à quelques kilomètres de la ville de Tamanrasset.

Toutes les éditions suivantes ont eu lieu au Centre des Conventions d'Oran, avec le soutien actif de la wilaya d'Oran.

Organisé par «Myriade communication» ce salon se tient sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.