TRACÉ DES FRONTIÈRES Le Maroc fait encore la moue

Par Bouzid CHALABI -

Les travaux d'implantation de balises de positionnement se poursuivent à un rythme soutenu avec les pays frontaliers sauf pour ce qui concerne la frontière avec le Maroc dans sa partie sud.

Compte tenu de l'immensité territoriale du pays, l'information géographique est d'une importance majeure. C'est d'ailleurs l'une des missions de l'Institut national de cartographie et de télédétection (Inct) sous la tutelle du service géographique et de télédétection de l'Armée nationale populaire (SGT-ANP). Un établissement qui a fêté hier son 50ème anniversaire en organisant des portes ouvertes,qui dureront jusqu'au 21 du mois courant, au niveau de son agence commerciale sise aux Pins maritimes Safex (Alger).

Le colonel Abdellaoui Hassen, directeur général de l'Inct, a prononcé à cette occasion un discours où il a retracé l'historique de son institut, créé par ordonnance le 17 octobre 1967, tout en mettant en exergue les changements structurels et organisationnels qu'a connus l'Inct et les objectifs atteints. Comme il a fait savoir que l'Inct n'a cessé de se doter des instruments les plus modernes et cela pour pouvoir remplir fidèlement ses missions.

Et de préciser dans ce sens que «l'Inct a développé ces dernières années, ses processus de production par diverses nouvelles acquisitions, notamment un nouvel avion équipé d'une caméra numérique DMC, le renouvellement du parc photogrammétrique par des stations numériques, un matériel de pointe pour la collecte de l'information géographique et l'installation de six nouvelles stations GPS permanentes et autres nouveaux instruments modernes pour rendre les informations cartographiques plus précises». Le colonel a par ailleurs fait savoir «eu égard aux progrès rapides des technologies de l'observation de la Terre que « l'Inct a prévu au titre de son plan de développement, de renforcer son activité d'exploitation de la donnée spatiale pour la mise à niveau de la plate- forme de production de la carte de base à partir de l'imagerie satellitaire à résolution 2,5 m, permettant de contribuer à la couverture du pays en cartographie topographique. Dans le but de s'inscrire dans la stratégie du pays, celle de placer l'activité spatiale en tant que véritable outil d'aide au développement durable et de renforcement de la souveraineté nationale».

A propos d'activité spatiale il y a lieu de savoir qu´elle est menée par le Creis (Centre de réception et d'exploitation de l'imagerie satellitaire) créé en 2008 et relève de la SGT-ANP, afin de mettre en oeuvre les orientations du ministère de la Défense quant à la production de l'information géographique militaire d'intérêt de défense. Le Creis dispose d' imagerie satellitaire que lui fournissent trois satellites: Alsat1b, Alsat 2B et Alsat 2A.

De son côté, le général-major, Zerhouni Omar Farouk, chef du service SGT-ANP a avant d'inaugurer les portes ouvertes a pris la parole pour dire: «La cartographie topographique nationale revêt une importance stratégique pour le développement du pays. Elle représente un acte de souveraineté et aide essentielle pour la Défense nationale.» Le chef du service SGT-ANP a par ailleurs rappelé que «l'Inct a pour mission d'assurer la production, la collecte, la conservation et la diffusion de l'information géographique pour apporter son concours aux diverses administrions, collectivités et organismes publics et privés.»

Il convient de souligner que l'Inct réalise les travaux d'implantation et de positionnement pour la reconnaissance et le bornage des frontières nationales. Et dans ce cadre on a appris lors de notre passage dans la salle d'exposition que les travaux d'implantation de balises de positionnement se poursuivent à un rythme soutenu avec les pays frontaliers sauf pour ce qui concerne la frontière avec le Maroc dans sa partie sud «où il reste beaucoup à faire» nous a révélé un responsable de l'Inct.

Rappelons enfin que l'Institut qui est aussi un établissement public à caractère industriel et commercial(Epic) a publié cette année un catalogue de produits très détaillés et où il est aussi mentionné le barème des prix cartographiques.