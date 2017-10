CONSTANTINE De faux billets de 2 000 DA en circulation

Par Ikram GHIOUA -

De faux billets de 2000 DA ont été découverts suite à une enquête de la police à Hamma Bouziane, wilaya de Constantine. Les forces de la police ont agi sur la base de renseignements faisant état d'un individu est en train d'écouler de faux billets. Sans plus tarder, les enquêteurs ont dressé une souricière au mis en cause au centre-ville de la commune. Après une fouille, les policiers découvrent sur lui un billet. Le mis en cause sera aussitôt arrêté avec deux autres suspects âgés entre 18 et 44 ans. L'enquête a permis également aux policiers la récupération d'un important matériel destiné à la fabrication de faux billets dont un ordinateur. Selon la cellule de communication de la sûreté de la wilaya l'enquête est toujours en cours devant permettre de déterminer le nombre de faux billets et notamment l'identification des auteurs à l'origine de ce crime économique.